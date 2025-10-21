Möbel selbst gemacht Arbeiten mit Holz: Nichts geht über selbstgemacht Lena Bongard 21.10.2025, 17:00 Uhr

i Florian Leidig hilft beim Anfertigen. Lena Bongard

Ein Wildholzmöbelworkshop des Hachenburger Forstamtes ermöglichte Jung und Alt, Möbel aus frischem Holz selbst herzustellen. Auch ohne handwerkliche Vorerfahrung waren alle willkommen, die Lust hatten, mitzumachen und mehr über den Wald zu lernen.

Umgeben vom Hachenburger Forst fliegen Holzspäne durch die Luft, es wird gesägt, geschliffen, gehobelt. Der Wildholzmöbelworkshop vom Hachenburger Forstamt ermöglicht es Jung und Alt, Möbel aus frischem Holz selbst herzustellen. Handwerkliche Vorerfahrung ist dabei nicht nötig, willkommen sind alle, die Lust haben, etwas über Möbelherstellung und den Wald zu lernen.







