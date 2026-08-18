Erschließung in Sainscheid 
Arbeiten im künftigen Neubaugebiet gehen gut voran
Nach dem symbolischen Spatenstich im Mai diesen Jahres sind die Arbeiten im Neubaugebiet Bornwiese II gut vorangeschritten.
Nach dem symbolischen Spatenstich im Mai diesen Jahres sind die Arbeiten im Neubaugebiet Bornwiese II gut vorangeschritten.
Röder-Moldenhauer

Die Baustraße in der Bornwiese II ist bereits in großen Teilen hergestellt. Mitte 2027 soll dann endlich gebaut werden können. 

Lesezeit 1 Minute
Die Erschließungsarbeiten im zweiten Bauabschnitt des Neubaugebiets Bornwiese in Sainscheid gehen gut voran, erklärt Westerburgs Stadtbürgermeister Jannik Pape in einem Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir sind absolut im Zeitplan“, kann er verkünden. Nur an einer Stelle sei man bei den Arbeiten bislang auf felsigen Untergrund gestoßen, was die Baufirma aber gut hinbekommen habe.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren