Erschließung in Sainscheid Arbeiten im künftigen Neubaugebiet gehen gut voran Angela Baumeier 18.08.2026, 10:00 Uhr

i Nach dem symbolischen Spatenstich im Mai diesen Jahres sind die Arbeiten im Neubaugebiet Bornwiese II gut vorangeschritten. Röder-Moldenhauer

Die Baustraße in der Bornwiese II ist bereits in großen Teilen hergestellt. Mitte 2027 soll dann endlich gebaut werden können.

Die Erschließungsarbeiten im zweiten Bauabschnitt des Neubaugebiets Bornwiese in Sainscheid gehen gut voran, erklärt Westerburgs Stadtbürgermeister Jannik Pape in einem Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir sind absolut im Zeitplan“, kann er verkünden. Nur an einer Stelle sei man bei den Arbeiten bislang auf felsigen Untergrund gestoßen, was die Baufirma aber gut hinbekommen habe.







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