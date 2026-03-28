Der bislang in Nistertal beheimatete Möbelhersteller Wünsche plant im Mittelstandspark in Hachenburg eine neue Zentrale. Wir haben bei Geschäftsführer Bernd Wünsche nachgefragt, wie der aktuelle Sachstand bei diesem Bauvorhaben ist.
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Die Umsiedlung der Firma Wünsche von Nistertal nach Hachenburg ist in vollem Gange. Vor wenigen Tagen hat das Unternehmen am Alten Markt 8 in der Löwenstadt (ehemals Modehaus Sassenrath) einen Showroom eröffnet. Der Raum zeigt Wohnlösungen und Bürokonzepte unter einem Dach.