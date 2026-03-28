Mittelstandspark in Hachenburg
Arbeiten für neue Wünsche-Zentrale haben begonnen
Im Mittelstandspark in Hachenburg herrscht derzeit eine rege Bautätigkeit. So haben beispielsweise die Erdarbeiten für die neue
Im Mittelstandspark in Hachenburg herrscht derzeit eine rege Bautätigkeit. So haben beispielsweise die Erdarbeiten für die neue Zentrale des Möbelherstellers Wünsche (bislang Nistertal) begonnen.
Nadja Hoffmann-Heidrich

Der bislang in Nistertal beheimatete Möbelhersteller Wünsche plant im Mittelstandspark in Hachenburg eine neue Zentrale. Wir haben bei Geschäftsführer Bernd Wünsche nachgefragt, wie der aktuelle Sachstand bei diesem Bauvorhaben ist.

Lesezeit 1 Minute
Die Umsiedlung der Firma Wünsche von Nistertal nach Hachenburg ist in vollem Gange. Vor wenigen Tagen hat das Unternehmen am Alten Markt 8 in der Löwenstadt (ehemals Modehaus Sassenrath) einen Showroom eröffnet. Der Raum zeigt Wohnlösungen und Bürokonzepte unter einem Dach.

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