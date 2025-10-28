Eine enorme Maßnahme ist abgeschlossen: Der „Westerwälder Dom“, die katholische Pfarrkirche St. Bonifatius Wirges, erstrahlt in neuem Glanz. Nach fast fünfjähriger Bauzeit an der Fassade ist nun alles fertiggestellt.
Die katholische Pfarrkirche St. Bonifatius Wirges, im Volksmund „Westerwälder Dom“ genannt, ist nach insgesamt fast fünfjähriger Bauzeit wieder auf Vordermann gebracht. Von dem Zeitpunkt der ersten Schadenserfassung im Jahr 2016 durch den Restaurator Roger Thamm, Niederneisen, und den Architekten Gisbert Sturm, Siershahn, bis zum Ende aller Maßnahmen sind fast zehn Jahre ins Land gegangen.