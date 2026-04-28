Dach ist undicht
Arbeiten an Höhr-Grenzhäuser Kirche dauern bis August
Der Kran zeigt es deutlich: Die Arbeiten am Dach der Kirche in Grenzhausen sind derzeit in vollem Gange. Im August sollen sie fe
Der Kran zeigt es deutlich: Die Arbeiten am Dach der Kirche in Grenzhausen sind derzeit in vollem Gange. Im August sollen sie fertiggestellt sein.
Camilla Härtewig

Das Dach der Evangelischen Kirche in Höhr-Grenzhausen ist undicht – jetzt wird umfassend saniert. Die Arbeiten laufen seit Februar und sollen bis August abgeschlossen sein. Rund 428.000 Euro kostet die Maßnahme, Gottesdienste finden weiter statt.

Lesezeit 3 Minuten
Die Arbeiten am Dach der Evangelischen Kirche Höhr-Grenzhausen sind nicht zu übersehen. Die malerisch gelegene Kirche mit herrlichem Ausblick in die Natur steht an exponierter Stelle inmitten des alten Teils von Grenzhausen. N icht umsonst wird dieser Bereich auch „Paradies“ genannt.

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