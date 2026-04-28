Dach ist undicht Arbeiten an Höhr-Grenzhäuser Kirche dauern bis August Camilla Härtewig 28.04.2026, 15:00 Uhr

i Der Kran zeigt es deutlich: Die Arbeiten am Dach der Kirche in Grenzhausen sind derzeit in vollem Gange. Im August sollen sie fertiggestellt sein. Camilla Härtewig

Das Dach der Evangelischen Kirche in Höhr-Grenzhausen ist undicht – jetzt wird umfassend saniert. Die Arbeiten laufen seit Februar und sollen bis August abgeschlossen sein. Rund 428.000 Euro kostet die Maßnahme, Gottesdienste finden weiter statt.

Die Arbeiten am Dach der Evangelischen Kirche Höhr-Grenzhausen sind nicht zu übersehen. Die malerisch gelegene Kirche mit herrlichem Ausblick in die Natur steht an exponierter Stelle inmitten des alten Teils von Grenzhausen. N icht umsonst wird dieser Bereich auch „Paradies“ genannt.







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