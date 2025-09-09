Bei einer Infoveranstaltung in Stahlhofen a.W. werden Pläne zum weiteren Vorgehen am Wiesensee vorgestellt. Den 17. September sollten sich Interessierte auf jeden Fall schon mal im Kalender rot markieren.

Im Bürgerhaus von Stahlhofen am Wiesensee wird es am Mittwoch, 17. September, ab 19 Uhr eine Infoveranstaltung geben, die sicher viele Menschen interessieren wird: Thema wird der weitere Fortgang bei der Sanierung des Wiesensees sein. Das kündigte Bürgermeister Markus Hof bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses an.

Neben dem Bürgermeister werden zudem ein Ingenieur Helmut Heuer-Jungemann von dem gleichnamigen Ingenieurbüro, Bernhard Diefenthal (Planungsbüro) und Thomas Henritzi (VG-Verwaltung) anwesend sein. „Herr Heuer-Jungemann erläutert die Konzeption der geplanten Umlagerung der Schlammmassen, Herr Diefenthal wird die naturschutzfachlichen Belange erklären“, führt Henritzi aus, der selbst zur Maßnahme Hochwasserentlastungsanlage und der Verkehrsregelung berichten wird.

Für die Veranstaltung sind etwa eineinhalb bis zwei Stunden angedacht. Natürlich wird dabei nicht nur informiert, sondern ebenso Fragen beantwort werden. Auch wenn bislang schon ausführlich über die Sanierungsschritte Auskunft gegeben wurde, gibt es bei der Veranstaltung Neues zu erfahren. Denn zusätzlich soll ein Plan zu den Umlagerungsflächen vorgestellt werden, der bislang der Öffentlichkeit noch nicht bekannt ist.

i Bevor der Wiesensee entschlammt werden kann, muss die Pottumer Bucht entwässert werden. Das soll noch in diesem Jahr geschehen. Bei einer Infoveranstaltung wird erklärt, wo die Schlammmassen hinkommen sollen. Röder-Moldenhauer

Geplant ist, rund 300.000 Kubikmeter Sediment innerhalb der Seefläche umzulagern. Die aktuelle angestrebte Lösung sieht vor, mit dem Aushub eine Insel im See zu schaffen. Vorgesehen ist, die Arbeiten zur Umlagerung der Sedimente nach der Brutzeit 2026 zu beginnen. Damit würde das eigentliche „Ausbaggern“ des Sees erfolgen. Läuft alles nach Plan, könnte der See dann ab 2027 wieder angestaut werden.

i Der Wiesensee war ein beliebtes Ausflugsziel - und soll es wieder werden. Röder-Moldenhauer

Dabei geht es in erster Linie darum, den Hochwasserschutz zu gewährleisten. Denn der Wiesensee ist viel mehr als Naherholungsgebiet, welches zum Spazierengehen einlädt. Seit er zu Beginn der 1970er-Jahre angestaut wurde, dient er diesem Zweck und schützt beispielsweise die Stadt Westerburg vor Hochwasser.