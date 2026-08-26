Beim Projekt „Abenteuerwald“ in Wied ziehen alle Beteiligten an einem Strang. Gerade deshalb macht die Realisierung dem Geld- und Ideengeber Klaus Koch „großen Spaß“. Aktuell inspiziert noch ein Baumgutachter aus Sicherheitsgründen das Areal.
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Mit dem Abenteuerwald entsteht derzeit in der Ortsgemeinde Wied ein besonderes, naturnahes Freizeitareal für Jung und Alt. Der bekannte Unternehmer Klaus Koch aus Wirges, zusammen mit seiner Frau Claudia über eine gemeinsame Stiftung Ideen- und Geldgeber des Projektes, sprüht geradezu vor Euphorie, wenn er von dem Vorhaben erzählt.