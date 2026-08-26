Initiator Koch zufrieden Arbeiten am Abenteuerwald bei Wied kommen gut voran Nadja Hoffmann-Heidrich 26.08.2026, 06:30 Uhr

i Die Eheleute Klaus und Claudia Koch, über ihre Stiftung Ideen- und Geldgeber für den Abenteuerwald in Wied, freuen sich darüber, dass das Projekt so gut läuft und zunehmend Gestalt annimmt. Anfang Oktober soll, sofern nichts Gravierendes dazwischenkommt, Einweihung der Anlage sein. Markus Kratzer

Beim Projekt „Abenteuerwald“ in Wied ziehen alle Beteiligten an einem Strang. Gerade deshalb macht die Realisierung dem Geld- und Ideengeber Klaus Koch „großen Spaß“. Aktuell inspiziert noch ein Baumgutachter aus Sicherheitsgründen das Areal.

Mit dem Abenteuerwald entsteht derzeit in der Ortsgemeinde Wied ein besonderes, naturnahes Freizeitareal für Jung und Alt. Der bekannte Unternehmer Klaus Koch aus Wirges, zusammen mit seiner Frau Claudia über eine gemeinsame Stiftung Ideen- und Geldgeber des Projektes, sprüht geradezu vor Euphorie, wenn er von dem Vorhaben erzählt.







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