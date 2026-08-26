Initiator Koch zufrieden
Arbeiten am Abenteuerwald bei Wied kommen gut voran
Die Eheleute Klaus und Claudia Koch, über ihre Stiftung Ideen- und Geldgeber für den Abenteuerwald in Wied, freuen sich darüber,
Die Eheleute Klaus und Claudia Koch, über ihre Stiftung Ideen- und Geldgeber für den Abenteuerwald in Wied, freuen sich darüber, dass das Projekt so gut läuft und zunehmend Gestalt annimmt. Anfang Oktober soll, sofern nichts Gravierendes dazwischenkommt, Einweihung der Anlage sein.
Markus Kratzer

Beim Projekt „Abenteuerwald“ in Wied ziehen alle Beteiligten an einem Strang. Gerade deshalb macht die Realisierung dem Geld- und Ideengeber Klaus Koch „großen Spaß“. Aktuell inspiziert noch ein Baumgutachter aus Sicherheitsgründen das Areal.

Lesezeit 1 Minute
Mit dem Abenteuerwald entsteht derzeit in der Ortsgemeinde Wied ein besonderes, naturnahes Freizeitareal für Jung und Alt. Der bekannte Unternehmer Klaus Koch aus Wirges, zusammen mit seiner Frau Claudia über eine gemeinsame Stiftung Ideen- und Geldgeber des Projektes, sprüht geradezu vor Euphorie, wenn er von dem Vorhaben erzählt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren