Abendstimmung lockt Besucher Applaus für Auftakt der Sunset Lounge in Hachenburg Mariam Nasiripour 16.08.2026, 12:00 Uhr

i Beim Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe „Golden Markt“ in Hachenburg sorgte das „Cláudia Sofia Trio“ für Musik. Röder-Moldenhauer

Afrikanisch-karibische Klänge, Goldlicht und ein eigens kreierter Cocktail: Die Sunset Lounge verwandelte Hachenburgs Alten Markt in einen prima Ort für einen lauen Sommerabend. Lesen Sie, wie Gäste den Auftakt feierten.

Angenehmes Sommerwetter, entspannte Musik, ein kühler Cocktail und gute Freunde: So sieht ein perfekter Sommerabend aus. Genau das wurde den Besuchern der Auftaktveranstaltung „Golden Markt – Die Sunset Lounge in Hachenburg“ geboten. Auf dem Marktplatz verteilt standen Stehtische, die mit weißen Tischtüchern bedeckt waren, und auf den Treppen der evangelischen Schlosskirche waren Liegestühle aufgestellt worden.







Artikel teilen

Artikel teilen