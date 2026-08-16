Afrikanisch-karibische Klänge, Goldlicht und ein eigens kreierter Cocktail: Die Sunset Lounge verwandelte Hachenburgs Alten Markt in einen prima Ort für einen lauen Sommerabend. Lesen Sie, wie Gäste den Auftakt feierten.
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Angenehmes Sommerwetter, entspannte Musik, ein kühler Cocktail und gute Freunde: So sieht ein perfekter Sommerabend aus. Genau das wurde den Besuchern der Auftaktveranstaltung „Golden Markt – Die Sunset Lounge in Hachenburg“ geboten. Auf dem Marktplatz verteilt standen Stehtische, die mit weißen Tischtüchern bedeckt waren, und auf den Treppen der evangelischen Schlosskirche waren Liegestühle aufgestellt worden.