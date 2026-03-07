Für Kinder, die aus dem Stadtgebiet Bad Marienberg zu Fuß ins Schulzentrum gehen, ist der „AOK-Kreisel“ ein Nadelöhr. Vorhandene Überquerungshilfen an den dort einmündenden Straßen bieten aus Sicht des Stadtrates nicht ausreichend Sicherheit.
Die Stadt Bad Marienberg lässt prüfen, wie die Situation am sogenannten AOK-Kreisel (an der Kreuzung Jahnstraße, Neuer Weg, Langgasse, Kirburger Straße; bis auf die Jahnstraße alles Landesstraßen) für Fußgänger entschärft werden kann. Die CDU-Fraktion hatte das Thema in der jüngsten Sitzung des Stadtrates durch einen Antrag auf die Tagesordnung gebracht.