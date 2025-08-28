Die Feuerwehren aus Nauort, Ransbach-Baumbach und Caan sind am Mittwoch um 10.30 Uhr alarmiert worden. zu einem Gasgeruch in Nauort ausgerückt. Eine Anwohnerin hatte laut Polizeiwache Höhr-Grenzhausen Gasgeruch in ihrem Wohnhaus in Nauort festgestellt. Vor Ort war ein leichter Gasgeruch wahrnehmbar, sodass direkt der zuständige Energieversorger verständigt wurde. Parallel dazu wurde die Teileinheit Höhr-Grenzhausen des Gefahrstoffzuges Westerwald nachalarmiert, heißt es im Pressebericht der Feuerwehr Ransbach-Baumbach.

Auch die Polizei Höhr-Grenzhausen und der Rettungsdienst waren vorsorglich vor Ort. Evakuierungen waren nicht notwendig. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurden Messungen vorgenommen. Bei einer weiteren Messung, nach Eintreffen der Messeinheit konnte keine Konzentration gemessen werden. Und auch die Messungen des Energieversorgers waren negativ. Der Einsatz konnte somit rasch beendet werden.