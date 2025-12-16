Diskussion um Finanzlage Antrag zur Haushaltskonsolidierung in der VG Westerburg Angela Baumeier 16.12.2025, 18:00 Uhr

i Die Freien Demokraten haben einen Antrag zur Haushaltskonsolidierung in den VG-Rat Westerburg eingebracht. Eine zentrale Forderung betrifft die Personalmaßnahmen der Verwaltung. Angela Baumeier

Eine verbesserte Finanzsituation ist wünschenswert. Warum der Verbandsgemeinderat den FDP-Vorschlag mehrheitlich abgelehnt hat, machen die Stellungnahmen der Fraktionen deutlich.

Bevor der Verbandsgemeinderat Westerburg in seiner Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus Winnen den Haushalt 2026 verabschiedete, löste ein Antrag der FDP-Fraktion eine längere Debatte aus. Fraktionsvorsitzender Peter Weber erläuterte die von seiner Fraktion beantragten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung.







