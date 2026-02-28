Neue Aufgabe, vertrautes Umfeld: Antje Willer leitet jetzt die Fachschule Keramik in Höhr-Grenzhausen. Mit Leidenschaft für Werkstoff und Pädagogik startet sie in ihrem Traumjob. Und bringt frischen Schwung in eine Schule mit internationalem Ruf.
Lesezeit 3 Minuten
Antje Willer strahlt. Die neue Leiterin der Fachschule Keramik in Höhr-Grenzhausen ist in ihrem Traumjob angekommen. An der Schule mit internationalem Ruf werden staatlich geprüfte Keramikgestalter und -techniker ausgebildet. „Ich freue mich so sehr, dass ich hier bin“, sagt sie.