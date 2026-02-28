Keramik in Höhr-Grenzhausen
Antje Willer ist die neue Leiterin der Fachschule für Keramik in Höhr-Grenzhausen.
Camilla Härtewig

Neue Aufgabe, vertrautes Umfeld: Antje Willer leitet jetzt die Fachschule Keramik in Höhr-Grenzhausen. Mit Leidenschaft für Werkstoff und Pädagogik startet sie in ihrem Traumjob. Und bringt frischen Schwung in eine Schule mit internationalem Ruf.

Antje Willer strahlt. Die neue Leiterin der Fachschule Keramik in Höhr-Grenzhausen ist in ihrem Traumjob angekommen. An der Schule mit internationalem Ruf werden staatlich geprüfte Keramikgestalter und -techniker ausgebildet. „Ich freue mich so sehr, dass ich hier bin“, sagt sie.

Schloss Montabaur
