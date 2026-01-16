Ausstellung in Hachenburg Antike Kassen stoßen bei Kunden auf großes Interesse Nadja Hoffmann-Heidrich 16.01.2026, 20:00 Uhr

i Prächtige Sammlerstücke antiker Registrierkassen sind derzeit in einer Ausstellung in der Westerwald Bank in Hachenburg zu sehen. Röder-Moldenhauer

Was einst im 19. Jahrhundert in einem Saloon im Wilden Westen begann, ist in Teilen jetzt in der Westerwald-Bank-Filiale in Hachenburg zu sehen. Die Rede ist von antiken Registrierkassen.

Die neue Ausstellung „Unbestechliche Kassierer“ zu antiken Registrierkassen in der Westerwald Bank in Hachenburg kommt bei den Besuchern bestens an. Das hat Filialleiter Lorenz Candrix auf Anfrage mitgeteilt.Die Erfindung der Registrierkasse geht auf den Betreiber eines Saloons im Wilden Westen, James Ritty aus Dayton/Ohio, zurück, der damit die Einnahmen seines Lokals schützen wollte.







