Weite Strecken und viele Busse
Ansturm auf IGS Selters erschwert Schülerbeförderung
Blick auf die Bushaltestelle der IGS Selters: Die Organisation der Schülerbeförderung von und nach Selters ist eine Herausforder
Blick auf die Bushaltestelle der IGS Selters: Die Organisation der Schülerbeförderung von und nach Selters ist eine Herausforderung.
Thorsten Ferdinand

Kinder aus Selters und den umliegenden Dörfern müssen teilweise Schulen in Wirges, Montabaur oder auch Ransbach-Baumbach besuchen, wenn sie an der IGS Selters keinen Platz bekommen. Das erschwert auch die Organisation der Schülerbeförderung.

Lesezeit 2 Minuten
Die Bewerberzahlen für die Sekundarstufe I an der IGS Selters übersteigen regelmäßig die Aufnahmemöglichkeiten der Schule. Da beim Losverfahren der Wohnort der Kinder allerdings keine Rolle spielt, kommt es vor, dass Mädchen und Jungen aus Selters und Umgebung keinen Platz an der Schule bekommen, während Kinder aus weiter entfernten Regionen des Landkreises den Zuschlag erhalten.

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