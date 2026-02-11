Eine zunächst umstrittene Sonderumlage ist nun Bestandteil des Haushaltsplans der Verbandsgemeinde Selters: Die sammelt bei ihren Ortschaften insgesamt 300.000 Euro ein, um für die Niederlassung und Anstellung von Ärzten attraktiver zu werden.
Lesezeit 1 Minute
Die Sicherung der medizinischen Versorgung steht in der Verbandsgemeinde Selters von diesem Jahr an auf einem neuen Standbein: Die von der Verwaltung angeregte Sonderumlage hat nach anfänglicher Skepsis insbesondere in der Stadt Selters alle Hürden genommen und ist Bestandteil des Haushaltsplans der VG für 2026.