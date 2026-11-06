Jahrzehntelang war sie eine viel genutzte, aber eigentlich gar nicht zulässige Abkürzung auf die Landesstraße 304: die schmale Verlängerung der Einhausstraße in Hintermühlen. Nach mehreren Unfällen muss die Einmündung jetzt geschlossen werden.
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Auf eine seit jeher genutzte Straßenverbindung vom Langenhahner Ortsteil Hintermühlen zur Landesstraße 304 müssen die Anwohner und andere Verkehrsteilnehmer künftig verzichten: Aus Sicherheitsgründen muss die noch nie den Vorschriften entsprechende Einmündung der Einhausstraße in die Landesstraße, die von der B255 in Langenhahn zur B8 nach Freilingen führt, geschlossen werden.