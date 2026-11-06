Straßensperre in Hintermühlen Anschluss der Einhausstraße an L304 wird dichtgemacht Markus Müller 06.11.2026, 18:00 Uhr

i Bei einer Vor-Ort-Besichtigung von Vertretern der Straßenbehörde der Kreisverwaltung, der Ordnungsbehörde der Verbandsgemeinde Westerburg, der Straßenmeisterei Hachenburg, der Polizei Westerburg und von Vertretern der Ortsgemeinde Langenhahn ging es um die Situation im Ortsteil Hintermühlen. Markus Müller

Jahrzehntelang war sie eine viel genutzte, aber eigentlich gar nicht zulässige Abkürzung auf die Landesstraße 304: die schmale Verlängerung der Einhausstraße in Hintermühlen. Nach mehreren Unfällen muss die Einmündung jetzt geschlossen werden.

Auf eine seit jeher genutzte Straßenverbindung vom Langenhahner Ortsteil Hintermühlen zur Landesstraße 304 müssen die Anwohner und andere Verkehrsteilnehmer künftig verzichten: Aus Sicherheitsgründen muss die noch nie den Vorschriften entsprechende Einmündung der Einhausstraße in die Landesstraße, die von der B255 in Langenhahn zur B8 nach Freilingen führt, geschlossen werden.







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