Kunden warten auf Schalttermin Anschluss ans Glasfasernetz in VG Montabaur läuft zäh 01.10.2025, 17:00 Uhr

i Bis vor wenigen Monaten lagerten noch Glasfaserkabel auf einem Schotterplatz in Montabaur. Archiv Thorsten Ferdinand. Thorsten Ferdinand

Die Glasfaserkabel wurden schon vor Monaten verlegt, aber der Anschluss ans schnelle Internet lässt weiter auf sich warten. Diese Erfahrung machen gerade zahlreiche Einwohner der Verbandsgemeinde Montabaur. Nun nennt Vodafone einen groben Zeitplan.

In der Verbandsgemeinde Montabaur warten viele Kunden noch immer auf den Anschluss ans neue Glasfasernetz. Obwohl die Kabel teilweise schon vor Monaten verlegt wurden, gibt es vielerorts weiterhin keinen genauen Schalttermin. Auch die Ortsbürgermeister wissen in der Regel nicht, wann ihr Dorf oder eine bestimmte Straße in ihrer Gemeinde an der Reihe ist.







Artikel teilen

Artikel teilen