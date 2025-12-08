Unterhaltsamer Kulturabend Anna Mateur zieht in Hachenburg alle kreativen Register Rolf-Dieter Rötzel 08.12.2025, 10:00 Uhr

i Voll in ihrem Element war Anna Mateur in der Stadthalle Hachenburg. Rolf-Dieter Rötzel

Sie sang, sie tanzte, sie wirbelte und witzelte: Der energiegeladene Auftritt von Anna Mateur in Hachenburg bot alles, was man von einem unterhaltsamen Kulturabend erwarten kann.

Wow – waren das turbulente zweieinhalb Stunden, in denen Anna Mateur ihr Bühnenprogramm „Ich fang erst an, wenn‘s groovt“ auf Einladung der Hachenburger Kulturzeit, gesponsert von der Westerwald Bank, in der Stadthalle Hachenburg performte. Mit scharfsinnigem Humor, vielen Facetten und Farben ihrer Stimme und einer gehörigen Portion Selbstironie unterhielt sie das Publikum gesanglich, musikalisch, komödiantisch, wuchtig und schräg – immer wieder ...







