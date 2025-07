Nach einer Reihe nächtlicher Alarmierungen der Hollerer Feuerwehr im Frühsommer stellen sich einige Anwohner die Frage, wann die alte Sirene im Ortskern eigentlich abgeschaltet wird. Schon vor mehr als zehn Jahren hieß es, dass herkömmliche Sirenen nach Einführung der digitalen Alarmierung in Rheinland-Pfalz nur noch zum Warnen der Bevölkerung im Katastrophenfall benötigt würden. Doch auch im Jahr 2025 ist die ausschließliche Alarmierung der Feuerwehrleute mit ihren eigenen Meldern („stille Alarmierung“) vielerorts noch nicht umgesetzt, wie eine Anfrage unserer Zeitung bei der Verbandsgemeinde Montabaur ergab.

Im Hollerer Unterdorf warten einige Anlieger bereits sehnsüchtig auf die ausschließlich stille Alarmierung. Die Sirene befindet sich dort auf einem privaten Wohnhaus im alten Ortskern. Das Gebiet ist eng bebaut. In vielen Häusern wohnten bis vor wenigen Jahren ältere Leute. Inzwischen sind dort Familien mit kleinen Kindern eingezogen, die teilweise nicht damit gerechnet haben, dass die laute Sirene so häufig und zu jeder Tages- und Nachtzeit schrillt.

„Stiller Alarm“ ist auch im Westerwald längst Standard

Da die Feuerwehr Holler eine Ausrückgemeinschaft mit Niederelbert bildet und auch die Dörfer Un tershausen, Stahlhofen und Daubach zum Einsatzgebiet zählen, ist die Anzahl der Alarmierungen durchaus beachtlich. Im Mai und Juni etwa schrillte die Sirene mehrmals mitten in der Nacht. Manch weinendes Kleinkind fand aus Angst vor dem nächsten lauten Alarm kaum noch zur Ruhe, berichten die Betroffenen im Gespräch mit unserer Zeitung. Ein Grund, die Bevölkerung in Holler zu warnen, bestand nach Kenntnis der Anlieger in keinem dieser Fälle.

Zwar gibt es auch im Westerwald schon seit vielen Jahren Funkmeldeempfänger für Feuerwehrleute. Seit den 1980er- und 1990er-Jahren begann man im Land damit, die Wehrleute mit Piepsern oder Pagern auszustatten. Anfangs handelte es sich dabei noch um analoge Empfänger. Sie waren zunächst nur eine Ergänzung zum Sirenenalarm. Inzwischen ist der „stille Alarm“ natürlich längst Standard und den Sirenen kommt nur noch eine zusätzliche Absicherungsfunktion zu. Mit Einführung der digitalen Alarmierung wurden die Sirenen mancherorts komplett abgeschaltet.

i Die Feuerwehr Holler bildet eine Ausrückgemeinschaft mit Niederelbert. Thorsten Ferdinand

Wann das auch im Westerwald flächendeckend der Fall sein wird, ist nach Auskunft der VG-Verwaltung in Montabaur allerdings noch nicht absehbar. Zwar sind auch die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Holler bereits mit digitalen Meldern ausgestattet. Es müsse jedoch sichergestellt sein, dass diese Technik immer funktioniert, erklärt die VG. Problematisch sind mancherorts zum Beispiel Funklöcher, in denen die Wehrleute kein Signal empfangen.

Die herkömmlichen Sirenen werden deshalb auch in den meisten Dörfern der VG Montabaur noch als zusätzliche Absicherung genutzt. Ausnahmen seien die Stadt Montabaur sowie die Ortsgemeinden Nentershausen und Görgeshausen, heißt es. Ein Stilllegen sei erst möglich, wenn alle Mängel des neuen Systems ausgeräumt sind.

Neue Katastrophenschutzsirenen sind geplant

In Zukunft soll es nur noch Katastrophenschutzsirenen geben, die ausschließlich dann schrillen, wenn auch die Bevölkerung gewarnt werden muss – also zum Beispiel bei schweren Unwetterlagen. Die Standorte in den Ortschaften werden jeweils gemeinsam mit der Ortsgemeinde, der Verbandsgemeinde, der Kreisverwaltung und der beauftragten Fachfirma ausgesucht.

Getestet werden solche Katastrophenschutzsirenen übrigens an maximal zwei Alarmtagen pro Jahr. Die Probealarme werden vorher in den Medien angekündigt, sodass man sich darauf einstellen kann. Die bisherigen Sirenen zur Alarmierung der Feuerwehr werden hingegen monatlich getestet. In Holler gibt es laut VG noch keinen Termin für die Einrichtung einer Katastrophenschutzsirene. In diesem Jahr werde das aber sicher noch nicht erfolgen, so die VG abschließend.