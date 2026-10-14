Dobermann hat neues Zuhause
Angekommen – Amors Pfeil hat endlich getroffen
Eineinhalb Jahre wartete Amor im Tierheim Ransbach-Baumbach auf die richtigen Menschen. Jetzt hat der Rüde im Kreis Altenkirchen
Eineinhalb Jahre wartete Amor im Tierheim Ransbach-Baumbach auf die richtigen Menschen. Jetzt hat der Rüde im Kreis Altenkirchen sein Zuhause gefunden – mit eigenem Garten und ganz ohne Martin Rütters Hilfe. Die Nachkontrolle verlief rundum positiv.
Tierheim Ransbach-Baumbach/Jessica Mininno-Nordhausen

Lange schien das Glück für Dobermann Amor in weiter Ferne. Eineinhalb Jahre wartete er im Tierheim Ransbach-Baumbach auf die richtigen Menschen. Jetzt hat der Rüde im Kreis Altenkirchen sein Zuhause gefunden – ganz ohne Martin Rütters Hilfe.

Lesezeit 3 Minuten
Ein eigenes Hundesofa, ausgedehnte Joggingrunden, gemeinsame Spaziergänge im Wald und abends ausgiebige Kuscheleinheiten: Für Dobermann Amor ist dieser Alltag inzwischen Wirklichkeit. Noch vor wenigen Monaten war all das für den Rüden kaum vorstellbar.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungSoziales

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren