Dobermann hat neues Zuhause Angekommen – Amors Pfeil hat endlich getroffen Camilla Härtewig 14.10.2026, 10:00 Uhr

i Eineinhalb Jahre wartete Amor im Tierheim Ransbach-Baumbach auf die richtigen Menschen. Jetzt hat der Rüde im Kreis Altenkirchen sein Zuhause gefunden – mit eigenem Garten und ganz ohne Martin Rütters Hilfe. Die Nachkontrolle verlief rundum positiv. Tierheim Ransbach-Baumbach/Jessica Mininno-Nordhausen

Lange schien das Glück für Dobermann Amor in weiter Ferne. Eineinhalb Jahre wartete er im Tierheim Ransbach-Baumbach auf die richtigen Menschen. Jetzt hat der Rüde im Kreis Altenkirchen sein Zuhause gefunden – ganz ohne Martin Rütters Hilfe.

Ein eigenes Hundesofa, ausgedehnte Joggingrunden, gemeinsame Spaziergänge im Wald und abends ausgiebige Kuscheleinheiten: Für Dobermann Amor ist dieser Alltag inzwischen Wirklichkeit. Noch vor wenigen Monaten war all das für den Rüden kaum vorstellbar.







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