Lange schien das Glück für Dobermann Amor in weiter Ferne. Eineinhalb Jahre wartete er im Tierheim Ransbach-Baumbach auf die richtigen Menschen. Jetzt hat der Rüde im Kreis Altenkirchen sein Zuhause gefunden – ganz ohne Martin Rütters Hilfe.
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Ein eigenes Hundesofa, ausgedehnte Joggingrunden, gemeinsame Spaziergänge im Wald und abends ausgiebige Kuscheleinheiten: Für Dobermann Amor ist dieser Alltag inzwischen Wirklichkeit. Noch vor wenigen Monaten war all das für den Rüden kaum vorstellbar.