Angeklagter „überintelligent und antisozial“

Wittgert/Koblenz. Die Taxifahrerin wäre nicht mitten in der Nacht in den Wald bei Wittgert gefahren, wenn der junge Mann nicht so nett geklungen hätte am Telefon. Doch dort zückte der angebliche Fahrgast eine Waffe und zwang sie, alles Geld herauszugeben. Ein Gutachter hat nun vor dem Koblenzer Landgericht Einblicke in die Persönlichkeit des 24-jährigen Angeklagten gegeben.