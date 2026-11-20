Unfallstelle an der L307 Angehörige überzeugt: Ampel rettet viele Menschenleben Katrin Maue-Klaeser 20.11.2026, 10:00 Uhr

i An der Einmündung der K117 auf die L307 bei Höhr-Grenzhausen sind schon mehrere Unfälle passiert, jetzt soll dort eine Ampel installiert werden. Im Oktober 2025 waren bei einem Unfall dort zwei junge Menschen ums Leben gekommen und vier weitere teils schwerst verletzt worden. Archiv Birgit Piehler. Birgit Piehler

Die Tante eines Opfers des schweren Unfalls auf der L307 bei Höhr-Grenzhausen vom Oktober 2025 ist froh, dass die Einmündung mit einer Ampel sicherer gemacht wird. Sie hatte nach dem Unfall eine Petition gestartet und hofft nun auf rasche Umsetzung.

„Ja, die Nachricht über die Planung einer Ampelanlage hat mich wirklich sehr gefreut.“ So reagiert Birgit Stoffels auf die Kunde, dass an der Stelle, an der ihr Neffe vor etwas mehr als einem Jahr bei einem schweren Unfall sein Leben verlor, eine Ampel künftig die gefährliche Einmündung der K117 auf die L307 bei Höhr-Grenzhausen entschärfen soll.







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