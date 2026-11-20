Die Tante eines Opfers des schweren Unfalls auf der L307 bei Höhr-Grenzhausen vom Oktober 2025 ist froh, dass die Einmündung mit einer Ampel sicherer gemacht wird. Sie hatte nach dem Unfall eine Petition gestartet und hofft nun auf rasche Umsetzung.
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„Ja, die Nachricht über die Planung einer Ampelanlage hat mich wirklich sehr gefreut.“ So reagiert Birgit Stoffels auf die Kunde, dass an der Stelle, an der ihr Neffe vor etwas mehr als einem Jahr bei einem schweren Unfall sein Leben verlor, eine Ampel künftig die gefährliche Einmündung der K117 auf die L307 bei Höhr-Grenzhausen entschärfen soll.