97.600 Euro für VG Wallmerod Andrang im Freibad Hundsangen war zum Teil zu gewaltig 24.09.2025, 09:00 Uhr

i Eine durchwachsene Saison erlebte das Freibad Hundsangen in diesem Sommer. Gefühlsmäßig hat es gerade erst eröffnet, wie auf unserem Foto, und schon ist es wieder geschlossen. Markus Müller

Im Juni musste der Zugang von Badegästen in das Freibad Hundsangen wegen des zu starken Andrangs sogar beschränkt werden. Aber wie lief die Saison denn insgesamt? Bürgermeister Klaus Lütkefedder berichtete dem VG-Rat Wallmerod.

Eine Freibadsaison mit Höhen und Tiefen liegt hinter uns“, bilanzierte Bürgermeister Klaus Lütkefedder in der Sitzung des Verbandsgemeinderates Wallmerod. „Nach einem wetterbedingt mäßigen Start schnellten die Besucherzahlen im Freibad Hundsangen Ende Juni rasant in die Höhe, sodass an einem Sonntag bei über 1500 Besuchern sogar der Zugang eingeschränkt werden musste.







