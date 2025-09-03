Nach einem Jahr Bauzeit konnte an der Grundschule Hof jetzt ein neuer Anbau seiner Bestimmung übergeben werden.

Während einer kleinen Feierstunde konnten Schulleiterin Antje Krause und Andreas Heidrich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Marienberg, jetzt den symbolischen Schlüssel für den neuen Anbau der Grundschule Hof aus der Hand von Architekt Thomas Schäfer entgegennehmen und damit den Anbau offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Auch weitere Vertreter aus der Kommunalpolitik, des Kollegiums, der Betreuungskräfte, der Verwaltung und der Planer zeigten sich erfreut über den planmäßigen Abschluss des Vorhabens – rechtzeitig vor Beginn des neuen Schuljahres. Als Trägerin der Grundschule hat die Verbandsgemeinde in dem neuen Anbau einen teilbaren Betreuungsraum, einen weiteren Klassenraum, Schülertoiletten sowie einen Technikraum errichten lassen.

VG Bad Marienberg hat für Projekt 985.000 Euro ausgegeben

„Die Fertigstellung erfolgte genau ein Jahr nach Beginn der Bauarbeiten“, freute sich der Bürgermeister. Für die Maßnahme hat der Schulträger rund 985.000 Euro ausgegeben. „Damit haben wir das Budget eingehalten“, wie Andreas Heidrich erklärte. Er dankte dem Land Rheinland-Pfalz (385.000 Euro) sowie dem Westerwaldkreis (64.000 Euro) für die bewilligten Zuschüsse. Ebenfalls galt sein Dank den Gremien der Verbandsgemeinde Bad Marienberg, die das Projekt beschlossen und die notwendigen Haushaltsmittel dafür bereitgestellt hatten.

In seinen Dank schloss Heidrich zudem das Team des Architekturbüros Schäfer aus Westerburg sowie Martin Morbach vom Büro PB TGA für die technische Fachplanung ein. Die bauausführenden Unternehmen seien zumeist aus der Region gekommen und hätten sehr gute Arbeit geleistet, lobte der Verwaltungschef. „Die Kinder können sich über schöne, helle Räume freuen“, schloss der Bürgermeister.

i Der helle, freundliche Anbau an der Grundschule Hof erntete bei der Einweihungsfeier von allen Seiten viel Lob. Röder-Moldenhauer

Das Team „Betreuung“ sei mit den neuen Räumlichkeiten an der Grundschule Hof sehr zufrieden, begann Schulleiterin Antje Krause ihr Grußwort und lobte vor allem die Akustik in den neuen Räumen. Ihr Dank galt besonders der Ortsgemeinde Hof in Person von Ortsbürgermeister Jochen Becker für die Bereitstellung des Grundstücks für den Schulanbau. Sehr positiv bewertete sie die Zusammenarbeit mit Alexander Stahl und Christian Theis von der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg. Sie selbst sei stets in die Planungen eingebunden worden.

Für den örtlichen Personalrat sprach Christine Weller, die ihr Hauptaugenmerk auf die Zukunft der Schule legte. Hofs Ortsbürgermeister Becker freute sich, dass seine Gemeinde das Grundstück bereitstellen konnte. „Dieser Anbau ist ein klares Signal des Schulträgers für den Schulstandort Hof“, wie Jochen Becker betonte. Er selbst sowie der Gemeinderat unterstützten die Schule im Rahmen ihrer Möglichkeiten nach Kräften. Zur Einweihung überreichte er der Schulleiterin ein Geldgeschenk. red