Viel neuer Platz zum Lernen
Anbau an Realschule in Westerburg ist eingeweiht

Ein buntes Schulfest umrahmt den Festakt. Die freudige Stimmung ist ein guter Auftakt für die neuen Räume, die mit dem Bestandsgebäude zur Einheit verschmelzen und den Weg in die Zukunft eröffnen. 

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Mit einem gelungenen Schul- und Spielfest, der Einsegnung und einer Feierstunde zur Einweihung des großen Schulanbaus hat die Realschule plus „Am Schlossberg Westerburg“ gebührend ihre neuen Räumlichkeiten begrüßt. Nun hat das Warten ein Ende: Die schmucken, digital ausgestatteten Räume und die funktionalen Tische und Stühle können erobert werden.

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