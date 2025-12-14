Das Festmenü aus der Steig-Alm An Weihnachten kocht der Westerwälder mit Wild Markus Müller 14.12.2025, 12:00 Uhr

i Auf das Hauptgericht mit Wildgulasch, Apfel-Rotkohl, Spätzle und Preiselbeeren folgen die süßen Mohn-Schupfnudeln mit einem Bällchen Eis. Röder-Moldenhauer

Im Sommer haben die Wäller Jäger beim „Wilden Grillen“ bewiesen, wie sich heimisches Wildbret verwerten lässt. Warum das frisch aus dem Wald kommende Fleisch nicht auch beim Weihnachtsmenü einsetzen? Markus Dick von der Steigalm zeigt, wie es geht.

Mittlerweile wird es auch im Westerwald immer einfacher, frisches Wildbret zu bekommen. Immer mehr Jäger bieten das Fleisch der in den heimischen Revieren erlegten Tieren auch direkt den Verbrauchern an. Erst im Sommer haben die Wäller Jäger beim „Wilden Grillen“ auf dem Dappricher Hof bei Gemünden bewiesen, wie wunderbar sich heimisches Wildbret verwerten lässt.







