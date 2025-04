Wer mit dem Bus durch den Westerwald fahren will, braucht inzwischen nicht nur eine Fahrkarte, sondern häufig auch ein Handy. Die Orientierung ohne Smartphone ist an vielen Haltestellen schwierig. Der Kreis verweist auf andere Hilfestellungen.

An vielen Bushaltestellen im Westerwaldkreis ist es derzeit nicht möglich, die Abfahrtszeiten der nächsten Busse auf einem Fahrplan abzulesen. Wer wissen will, wann welcher Bus in welche Richtung fährt, braucht immer häufiger ein Handy. Gerade für Senioren, die im Umgang mit moderner Technik nicht so geübt sind, stellt dies ein Problem dar.

Diese Erfahrung machte unsere Leserin Hildegard Jöris kürzlich am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Montabaur. An der großen Haltestelle gegenüber dem ICE-Bahnhof fahren täglich zahlreiche Linien ab, doch Fahrplanaushänge gibt es kaum und die wenigen Aushänge befinden sich in unbeleuchteten Teilen des Busbahnhofs. „Ohne mein Handy hätte ich nicht herausgefunden, wie ich von Montabaur nach Wirges komme“, berichtet die 81-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung.

i Auch in diesen Schaukasten am ZOB fehlen derzeit die Fahrpläne. Thorsten Ferdinand

Hildegard Jöris wusste, wie man Fahrpläne mit dem Handy abruft. Als Digitalcoach für Senioren hat sie Erfahrung im Umgang mit modernen Smartphones. Aus diesen Kursen weiß sie aber auch, dass viele ältere Menschen Probleme mit der Technik haben. Wenn sie sich nicht vorher über die Liniennummer und die Abfahrtszeit ihres Busses informiert haben, wird es an der Haltestelle sehr schwierig – und in den Bussen gebe es meist auch keine Durchsagen, fügt sie hinzu.

Zuständig für den ÖPNV ist der Westerwaldkreis. Dieser erklärt, dass es im Sommer 2024 eine größere Umstellung im Busverkehr gegeben habe, die zu Fahrplananpassungen führte. Da Busse mehrere Fahrten nacheinander fahren, wirkten sich diese Änderungen auch auf alle Anschlussfahrten aus, so die Pressestelle des Westerwaldkreises. Der Druck der noch fehlenden Fahrpläne sei inzwischen in Auftrag gegeben. Für den Aushang der Fahrpläne seien dann aber die Busunternehmen zuständig, ergänzt der Kreis. An einigen Haltestellen werde es allerdings nicht möglich sein, die Fahrpläne für alle Linien auszuhängen, da einfach nicht genügend Aushangfläche zur Verfügung stehe. Dies gelte auch für den ZOB in Montabaur.

„Ich fahre eigentlich gerne mit Bus und Bahn, aber ich finde, es wird den Menschen unnötig schwer gemacht, den Bus zu benutzen.“

Hildegard Jöris.

Für die Linien mit höherer Frequenz gebe es allerdings auch Taschenfahrpläne, die in den Verbandsgemeinden ausliegen, so lange der Vorrat reicht, so der Kreis. Wer Fahrplanauskünfte benötigt und keinen Internetzugang hat, kann sich zudem von 8 bis 20 Uhr kostenlos an den Verkehrsverbund Rhein-Mosel (Tel. 0800/5986986) wenden oder einen Ausdruck bei der Kreisverwaltung anfordern.

All diese Hilfestellungen setzen allerdings voraus, dass sich Fahrgäste ohne Handy schon frühzeitig über Linien und Fahrzeiten informieren. Hildegard Jöris hat jedenfalls nicht das Gefühl, dass genug getan wird, um das Busfahren attraktiv zu machen. „In jeder etwas größeren Stadt hängen Pläne aus, die das gesamte ÖPNV-Netz zeigen – warum nicht hier?“, fragt die Seniorin. „Ich fahre eigentlich gerne mit Bus und Bahn, aber ich finde, es wird den Menschen unnötig schwer gemacht, den Bus zu benutzen.“