Hilfsaktionen für Indien An St. Martin mehr als nur den Mantel teilen Hans-Peter Metternich 16.11.2025, 09:00 Uhr

i Reich bestückt mit indischen Artikeln war der indische Marktwagen, an dem der Freundeskreis „Katharina Kasper Indien“ in Foyer des Dernbacher Krankenhauses Waren feilbot, um mit dem Erlös die Arbeit der Schwestern in Indien finanziell zu unterstützen. Hans-Peter Metternich

Über 565.000 Euro übermittelte die Pfarrei St. Bonifatius Wirges in die Partnerschaft mit den Armen Dienstmägden Jesu Christi in Indien. Nachdem die Pfarrer Winfried Karbach und Ralf Plogmann aus der Pfarrei ausgeschieden sind, soll es weitergehen.

„26 Jahre lang flossen aus der Pfarrei St. Bonifatius Wirges in der Summe über 565.000 Euro in die Partnerschaft mit den Armen Dienstmägden Jesu Christi (ADJC) in Indien. Die Pfarrer Winfried Karbach und Ralf Plogmann haben in ihrer aktiven Zeit als Pfarrer der Wirgeser Pfarrei die Partnerschaft mit dem Ziel begleitet, die Arbeit der Schwestern in ihrem unmittelbaren Dienst an benachteiligten Menschen zu unterstützen und zu fördern.







