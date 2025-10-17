McGyver-Tricks in Montabaur An Neubau des Mons-Tabor-Bads führt kein Weg vorbei 17.10.2025, 16:00 Uhr

i Die große Außenrutsche, einst Attraktion des Mons-Tabor-Bads, ist schon seit Jahren Sorgenkind - eine Sanierung würde allein etwa 250.000 Euro verschlingen. Werkleiter Andreas Klute (von links), der städtische Beigeordnete Andreas Wechsung und VG-Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich hoffen, dass die Gremien einem Neubau zustimmen. Katrin Maue-Klaeser

Es tröpfelt aus Rohrleitungen, rinnt an Wänden herunter: Der Technikkeller des Mons-Tabor-Bads in Montabaur ist halb Museum, halb Erfinderlabor für die Fachleute für Bädertechnik. Beim Rundgang wird deutlich: Eine Lösung muss her – und bald.

„McGyver-Lösungen“ nennt Schwimmmeister Axel Staffel die kreativen Basteleien im Technikkeller des Mons-Tabor-Bads. Dort halten die Mitarbeiter die marode, teils mehr als 50 Jahre alte Technik mit viel Einfallsreichtum und regelmäßiger Wartung in Gang.







