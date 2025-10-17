Es tröpfelt aus Rohrleitungen, rinnt an Wänden herunter: Der Technikkeller des Mons-Tabor-Bads in Montabaur ist halb Museum, halb Erfinderlabor für die Fachleute für Bädertechnik. Beim Rundgang wird deutlich: Eine Lösung muss her – und bald.
„McGyver-Lösungen“ nennt Schwimmmeister Axel Staffel die kreativen Basteleien im Technikkeller des Mons-Tabor-Bads. Dort halten die Mitarbeiter die marode, teils mehr als 50 Jahre alte Technik mit viel Einfallsreichtum und regelmäßiger Wartung in Gang.