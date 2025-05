Sieben Unterführungen der A3 saniert die Autobahn GmbH bis Mitte 2026. Am bevorstehenden Himmelfahrtswochenende ist die B255-Unterführung bei Montabaur an der Reihe. Dafür wird die stark frequentierte Bundesstraße für viereinhalb Tage voll gesperrt.

Die Autobahnunterführung der B255 bei Montabaur ist die nächste Maßnahme, die die Niederlassung West der Autobahn GmbH im Zuge der Instandsetzung von sieben A3-Unterführungen zwischen Diez und Ransbach-Baumbach in Angriff nimmt. Am Himmelfahrtswochenende von Mittwoch, 28. Mai, circa 21 Uhr, bis Montag, 2. Juni, circa 5 Uhr, sollen die Betoninstandsetzungsarbeiten vollständig erledigt werden.

Die Unterführung der B255 werde für die Zeit der Arbeiten voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung über das Industriegebiet Alter Galgen werde im nachgeordneten Netz sowie im Zuge der A3 eingerichtet. Durch die notwendigen Instandsetzungsarbeiten würden die Verkehrssicherheit sowie die Dauerhaftigkeit des Bauwerkes gesichert, teilt die Pressestelle der Niederlassung West der Autobahn GmbH mit. Der Verkehrsraum der A3 und damit die dortigen Verkehrsteilnehmer seien von den Arbeiten nicht betroffen.

Verkehr auf der Autobahn nicht betroffen

Die Niederlassung West investiert rund 200.000 Euro in die Maßnahme. Die Kosten trägt der Bund. Die Autobahn GmbH bittet die Verkehrsteilnehmenden um eine umsichtige Fahrweise auch auf der Umleitungsstrecke sowie um Verständnis für die aufgrund der notwendigen Arbeiten unvermeidbaren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Im Auftrag der in Montabaur ansässigen Niederlassung West der Autobahn GmbH waren seit kurz nach Ostern an zwei Brückenbauwerken unterhalb der A3, am Steinbruch Jakob Bach bei Nentershausen und in der Nähe der Gärtnerei Ortseifen bei Nomborn, Betoninstandsetzungsarbeiten durchgeführt worden, die dem Erhalt der Dauerhaftigkeit und der Verkehrssicherheit dienen sollen. Zudem wurden zeitweise bei Nachtarbeiten Abdichtungsmaßnahmen auf den Unterführungsbauwerken durchgeführt. Dafür mussten an diesen Stellen auf der Autobahn selbst in beide Fahrtrichtungen, stundenweise Baustellen mit verschwenkten Fahrstreifen eingerichtet werden. Rund 500.000 Euro haben die Arbeiten an diesen beiden Brücken laut Autobahn GmbH gekostet.

Gesamtinvestition 1,8 Millionen Euro

Die Arbeiten bei Nentershausen und Nomborn und die bevorstehende Maßnahme bei Montabaur sind Teil einer seit Ende März 2025 laufenden Großmaßnahme, in deren Verlauf bis Mai 2026 sieben Unterführungsbauwerke im Zuge der A3 zwischen den Anschlussstellen Ransbach-Baumbach und Diez instand gesetzt werden, was rund 1,8 Millionen Euro insgesamt kostet. Die Gesamtkosten trägt der Bund. Von den Arbeiten betroffen sind neben der B255 bei Montabaur die Unterführungsbauwerke unter der A3 im Zuge der Rheinstraße von Heiligenroth in Richtung Industriegebiet Heiligenroth, im Zuge der L318 bei Nentershausen die K162 bei Nomborn, sowie die L300 bei Ebernhahn, die L317 bei Nentershausen und der Wirtschaftsweg nahe der Rastanlage Nentershausen. Die geplanten Arbeiten finden weitestgehend unterhalb der Autobahn statt und sind daher laut Autobahn GmbH mit wenigen Ausnahmen nicht mit Verkehrseinschränkungen für Autobahnnutzer verbunden.