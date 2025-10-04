An vielen Bushaltestellen im Westerwald fehlen noch immer aktuelle Fahrpläne. Besonders groß ist das Informationsdefizit in der Bahnhofstraße in Montabaur, wo es nicht einmal ein Haltestellenschild gibt. Nun äußert sich dazu die Kreisverwaltung.
In der Montabaurer Bahnhofstraße halten regelmäßig Linienbusse. Das können Fahrgäste ohne Vorkenntnisse aber nur aufgrund zweier Wartehäuschen erahnen. Seit der Umgestaltung der Straße vor rund zwei Jahren gibt es dort keine offiziellen Haltestellenschilder gemäß Straßenverkehrsordnung (StVO) mehr.