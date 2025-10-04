Ratlose Busfahrgäste
An Haltestelle in Montabaur fehlen Pläne und Schilder
In der Montabaurer Bahnhofstraße halten regelmäßig Busse. Darauf lassen derzeit allerdings nur die Wartehäuschen schließen.
Thorsten Ferdinand

An vielen Bushaltestellen im Westerwald fehlen noch immer aktuelle Fahrpläne. Besonders groß ist das Informationsdefizit in der Bahnhofstraße in Montabaur, wo es nicht einmal ein Haltestellenschild gibt. Nun äußert sich dazu die Kreisverwaltung. 

Lesezeit 2 Minuten
In der Montabaurer Bahnhofstraße halten regelmäßig Linienbusse. Das können Fahrgäste ohne Vorkenntnisse aber nur aufgrund zweier Wartehäuschen erahnen. Seit der Umgestaltung der Straße vor rund zwei Jahren gibt es dort keine offiziellen Haltestellenschilder gemäß Straßenverkehrsordnung (StVO) mehr.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungVerkehr

Top-News aus der Region