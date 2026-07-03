Umzug im Oktober in Westerburg An dem neuen Frauenzentrum wird tüchtig gewerkelt Angela Baumeier 03.07.2026, 15:00 Uhr

i Der neue Beginenhof in Westerburg ist im Werden. Das Gebäude ist bereits aufgestockt, die Innenarbeiten laufen. Umzug soll im Oktober sein. Röder-Moldenhauer

Der Verein Frauen gegen Gewalt plant, mit seinem Beginenhof später als zunächst vorgesehen in die Jahnstraße von Westerburg zu ziehen. Noch geben sich viele Handwerker die Klinke in die Hand.

Ein geradezu idyllischer Blick auf Westerburg eröffnet sich demjenigen, der auf der Dachterrasse des neuen Beginenhofs in der Jahnstraße steht. Die Sonne taucht alles in ein freundliches Licht, dazu weht ein laues Lüftchen, unten fließt auf der einen Seite des Gebäudes der alltägliche Verkehr, während auf der anderen Seite das Grün rund um den Rathausplatz dem Auge schmeichelt.







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