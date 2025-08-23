Ein Mann bricht zusammen und atmet nicht mehr. Es ist offensichtlich, dass er sich in einer Notlage befindet. Doch statt zu helfen, macht ein Passant Fotos mit dem Handy und verschickt sie. Ein Showprozess zeigt die Folgen dieses Verhaltens.

Wer einem Menschen in einer Notlage nicht hilft, riskiert nicht nur dessen Leben. Er muss auch damit rechnen, juristisch zur Rechenschaft gezogen zu werden. Das wurde jetzt bei einem Showprozess am Amtsgericht Montabaur deutlich, zu dem die Behörde im Rahmen eines „Tags der offenen Tür“ eingeladen hatte. Die Idee hierzu hatte Amtsgerichtsdirektor Ralf Tries, des seit Jahrzehnten selbst Rettungsassistent ist.

Der Fall wirkte realistisch: Ein 63-jähriger Mann ist auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Montabaur zusammengebrochen und atmet nicht mehr. Doch ein 43-jähriger Passant, der die Szene beobachtet hat, hilft nicht und macht stattdessen Fotos mit dem Handy, um sie an seine Freundin zu schicken. „Ich habe gedacht, der ist besoffen“, rechtfertigt sich der Mann später vor Gericht.

i Das DRK erklärte, wie Herzdruckmassage und Beatmung funktionieren. Thorsten Ferdinand

Natürlich reagiert längst nicht jeder Passant so gleichgültig wie der Angeklagte in diesem Showprozess. Doch mitunter haben Menschen Bedenken, beherzt einzugreifen, weil sie befürchten, etwas falsch zu machen. Diese Angst wollen Tries und das DRK den Zuschauern nehmen. Für eine womöglich gebrochene Rippe werde in einem solchen Fall niemand belangt, versichern sie. Bei einem Herz- oder Atemstillstand sei jede Hilfe besser, als nichts zu tun, denn es geht um Leben und Tod.

Obwohl die meisten Besucher des Aktionstags bereits einen Erste-Hilfe-Kurs für die Führerscheinprüfung absolviert haben, sind sie für die Auffrischung dankbar. Das richtige Vorgehen bei einem Notfall ist vielen im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte in Vergessenheit geraten. Unterstützt vom DRK Westerwald und dem DRK Kannenbäckerland wird deshalb im Amtsgericht auch vorgeführt, wie eine Herzdruckmassage funktioniert und wie man einen Menschen, der wieder atmet, in die stabile Seitenlage bringt.

i Die Säle am Amstgericht wurden für kurze Unterrichtseinheiten zur Ersten Hilfe genutzt. Thorsten Ferdinand

Im Showprozess geht die Sache für den 63-Jährigen glimpflich aus, weil eine weitere Passantin den Ernst der Lage erkennt. Sie wählt den Notruf und führt auf Anweisung eine Herzdruckmassage durch. Dieses beherzte Eingreifen rettet den Mann, denn bei einem solchen Notfall kommt es auf jede Minute an. Ohne Sauerstoffzufuhr können bereits nach drei bis fünf Minuten irreversible Hirnschäden auftreten. „Das Wichtigste bei einer Wiederbelebung ist es, den Kreislauf wieder in Gang zu bringen”, erklären die Experten des DRK.

Die unterlassene Hilfeleistung hat im Beispielfall für den Passanten schwere Konsequenzen. Ein Polizist bemerkt, dass der Mann am Straßenrand steht und Fotos macht, und kontrolliert daraufhin sein Handy. Dabei findet er Belege dafür, dass der Mann bereits früh am Einsatzort war und Fotos vom Notfall versendet hat. Das Smartphone wird sichergestellt und der Passant schließlich angeklagt.

Der Showprozess endet dann auch mit einem Schuldspruch. Der Passant wird zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten und einer Geldbuße von 2000 Euro verurteilt. Da er schon einmal wegen Alkohol am Steuer auffällig wurde, gilt er nun als vorbestraft und muss auch mit beruflichen Nachteilen rechnen.

i Für den Showprozess schlüpfte Richter Jörg Staatsmann (links) in die Rolle des Staatsanwalts, um eine harte Strafe zu fordern. Thorsten Ferdinand

Das harte Urteil überraschte einige Zuschauer. Sie hatten mehrheitlich mit einer Geldstrafe gerechnet. Doch wie immer kommt es auf den Einzelfall an. Im Showprozess war das Szenario eindeutig und die Rechtfertigung des Mannes nicht überzeugend. Selbst wenn es sich um einen alkoholbedingten Zusammenbruch handele, sei man verpflichtet zu helfen, macht Tries abschließend noch einmal klar. Die Ursache des Notfalls spiele dabei keine Rolle.

Zum Abschluss des gelungenen Aktionstags bedankte sich der Jurist nicht nur bei den Aktiven des DRK, sondern auch bei seinem Team vom Amtsgericht, das bei der Organisation und Durchführung geholfen hatte. Einige von ihnen hatten zudem Schauspielrollen im Showprozess übernommen. An das interessierte Publikum erging schließlich der Rat: „Machen Sie einen Erste-Hilfe-Kurs zur Auffrischung!“ Das ist inzwischen per Blockunterricht an nur einem Tag möglich.