Baustelle in Jahnstraße
Ampel-Tausch in Westerburg dauert noch bis Mitte August
Der Verkehr wird an der Baustelle in der Westerburger Jahnstraße einspurig vorbeigeführt. Dies wird voraussichtlich noch bis Mit
Der Verkehr wird an der Baustelle in der Westerburger Jahnstraße einspurig vorbeigeführt. Dies wird voraussichtlich noch bis Mitte August so bleiben.
Röder-Moldenhauer

Die Ampeln in der Westerburger Jahnstraße sind in die Jahre gekommen. Nachdem im vergangenen Jahr bereits die Anlagen an der Ecke Brückenstraße erneuert wurden, ist derzeit der zweite von drei Knotenpunkten in Arbeit.

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Der Anfang Juni begonnene Austausch der Ampelanlagen in der Westerburger Jahnstraße wird voraussichtlich noch bis Mitte August dauern. Dies teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) aus Diez auf Anfrage unserer Zeitung mit. Während der Bauzeit kommt es weiterhin zu Verkehrsbehinderungen in der Ortsdurchfahrt, da die L 294 im Bereich der Abzweigung zur Neumarkstraße nur einspurig befahrbar ist.

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