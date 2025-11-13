Unfall in Neuhäusel Ampel aus: BMW-Fahrerin missachtet Vorfahrtsregel Andreas Egenolf 13.11.2025, 16:00 Uhr

i Zu einem Zusammenstoß auf der Hauptstraße in Neuhäusel kam es am Donnerstagmittag zwischen diesem roten BMW und dem grünen Skoda. Andreas Egenolf

Skodafahrer aus dem Westerwald wird verletzt und in Krankenhaus eingeliefert, auch die Unfallverursacherin ist leicht verletzt. Einsatzkräfte sperren Unfallstelle weiträumig ab, Rückstau bildet sich.

Eine missachtete Vorfahrt hat am Donnerstagmittag gegen 13.10 Uhr für eine rund 45-minütige Teilsperrung der Hauptstraße in Neuhäusel gesorgt. Doch was war passiert? Gegen 13.10 Uhr war die Fahrerin eines BMW auf der Eitelborner Straße unterwegs und beabsichtigte, die Hauptstraße zu kreuzen.







