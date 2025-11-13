Ampel aus: BMW-Fahrerin missachtet Vorfahrtsregel

Skodafahrer aus dem Westerwald wird verletzt und in Krankenhaus eingeliefert, auch die Unfallverursacherin ist leicht verletzt. Einsatzkräfte sperren Unfallstelle weiträumig ab, Rückstau bildet sich.
Lesezeit 1 Minute
Eine missachtete Vorfahrt hat am Donnerstagmittag gegen 13.10 Uhr für eine rund 45-minütige Teilsperrung der Hauptstraße in Neuhäusel gesorgt. Doch was war passiert? Gegen 13.10 Uhr war die Fahrerin eines BMW auf der Eitelborner Straße unterwegs und beabsichtigte, die Hauptstraße zu kreuzen.