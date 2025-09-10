Seit einigen Wochen rollt der Verkehr wieder ohne Sperrungen und Baustellen über die frisch ausgebaute B414 bei Hachenburg und in Richtung Überleitung auf die L288. Für Verzögerungen sorgte allerdings zuletzt die Ampelanlage bei Nister.

Zur besseren Regulierung der veränderten Verkehrsflüsse während der Straßenbaumaßnahmen (inklusive Brückenneubau) auf der B414 bei Hachenburg/Nister wurde vor einigen Jahren im Knotenpunkt Nister, im Bereich der Kläranlage, eine Ampelanlage errichtet. Diese zunächst als Provisorium gedachte Anlage hat sich nach Auskunft des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Diez „jedoch hinsichtlich sicherheitstechnischer Aspekte bewährt, ohne bisher die Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes zu beeinträchtigen“, heißt es auf Anfrage unserer Zeitung.

Zuletzt jedoch kam es, nach Freigabe der B414, vermehrt vor, dass Verkehrsteilnehmer aus der Hauptrichtung L288/B414 – trotz nicht vorhandener Fahrzeuge aus der Nebenrichtung (K20/Nister) – längere Zeit an einer roten Ampel warten mussten, was den durch den gerade erst fertiggestellten Straßenausbau beschleunigten Verkehrsfluss ausbremste. Diese Fälle, so informiert der LBM, seien auf einen Defekt in der Kameradetektion zurückzuführen gewesen. Die zuständige Signalbaufirma habe den Fehler inzwischen behoben, „sodass Fahrzeuge in der Verbindung B414 – L 288/Betzdorf künftig nur anhalten müssen, wenn Ein-/Abbiegeverkehr besteht. Somit sollte der gewünschte Verkehrsfluss wieder hergestellt sein“, teilt der LBM mit.

Veränderte Verkehrsflüsse durch Brückenbaustelle

Darüber hinaus werde der Knotenpunkt weiterhin im Rahmen der Unfallkommission, die sich aus Vertretern der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises, der Polizei Hachenburg, der Verbandsgemeinde Hachenburg und des LBM Diez zusammensetzt, beobachtet.

Der Brückenneubau auf der B414 bei Hachenburg und der anschließende dreispurige Ausbau der Bundesstraße zwischen den Anschlusspunkten Schneidmühle und Nister unter Vollsperrung hatte in den vergangenen Jahren zu stark veränderten Verkehrsflüssen in diesem Bereich geführt. Zur Regulierung wurde seinerzeit die Ampel errichtet, die nicht nach einem Festzeitprogramm geschaltet ist, sondern verkehrsabhängig reagieren soll. Doch genau dieser Mechanismus war zuletzt gestört.