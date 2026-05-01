Das Unternehmen AMI Förder- und Lagertechnik GmbH aus Luckenbach hat vor wenigen Tagen Insolvenz beantragt. Was bedeutet das für die Gemeinde? Wir haben bei Ortsbürgermeister Dieter Bethke nachgehört.
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Die Nachricht von der Insolvenz der Firma AMI Förder- und Lagertechnik GmbH sei für die Gemeinde ein Schock, sagt Luckenbachs Ortsbürgermeister Dieter Bethke. Er bedauere diese Entwicklung sehr. Vor allem für den geschäftsführenden Gesellschafter des Unternehmens tue es ihm sehr leid, weil dieser in den vergangenen Jahrzehnten viel Lebensenergie in die Firma gesteckt und AMI zur heutigen Größe ausgebaut habe.