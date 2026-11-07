Seit 50 Jahren Ordensschwester
Amerikanerin führt Dernbacher Schwestern in die Zukunft
Schwester Michele Dvorak am Grab der heiligen Katahrina Kasper in Dernbach: Die 73-jährige US-Amerikanerin ist seit dem vergange
Schwester Michele Dvorak am Grab der heiligen Katahrina Kasper in Dernbach: Die 73-jährige US-Amerikanerin ist seit dem vergangenen Jahr Generaloberin der Armen Dienstmägde Jesu Christi. Vor genau 50 Jahren legte sie ihr Gelübde ab.
Thorsten Ferdinand

Im Westerwald gegründet und in der ganzen katholischen Welt zu Hause – das gilt für den Orden der Armen Dienstmägde Jesu Christi. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass die Glaubensgemeinschaft derzeit von einer Amerikanerin geleitet wird.

Lesezeit 3 Minuten
Im vergangenen Jahr wurde mit Robert Francis Prevost erstmals ein US-Amerikaner zum Papst gewählt. Was viele nicht wissen: Auch der Orden der Armen Dienstmägde Jesu Christi (ADJC) in Dernbach wird von einer Amerikanerin geführt – und das bereits zum zweiten Mal in Folge.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungGlaube & Kirche

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren