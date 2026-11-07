Seit 50 Jahren Ordensschwester Amerikanerin führt Dernbacher Schwestern in die Zukunft Thorsten Ferdinand 07.11.2026, 06:00 Uhr

i Schwester Michele Dvorak am Grab der heiligen Katahrina Kasper in Dernbach: Die 73-jährige US-Amerikanerin ist seit dem vergangenen Jahr Generaloberin der Armen Dienstmägde Jesu Christi. Vor genau 50 Jahren legte sie ihr Gelübde ab. Thorsten Ferdinand

Im Westerwald gegründet und in der ganzen katholischen Welt zu Hause – das gilt für den Orden der Armen Dienstmägde Jesu Christi. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass die Glaubensgemeinschaft derzeit von einer Amerikanerin geleitet wird.

Im vergangenen Jahr wurde mit Robert Francis Prevost erstmals ein US-Amerikaner zum Papst gewählt. Was viele nicht wissen: Auch der Orden der Armen Dienstmägde Jesu Christi (ADJC) in Dernbach wird von einer Amerikanerin geführt – und das bereits zum zweiten Mal in Folge.







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