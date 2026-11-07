Im Westerwald gegründet und in der ganzen katholischen Welt zu Hause – das gilt für den Orden der Armen Dienstmägde Jesu Christi. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass die Glaubensgemeinschaft derzeit von einer Amerikanerin geleitet wird.
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Im vergangenen Jahr wurde mit Robert Francis Prevost erstmals ein US-Amerikaner zum Papst gewählt. Was viele nicht wissen: Auch der Orden der Armen Dienstmägde Jesu Christi (ADJC) in Dernbach wird von einer Amerikanerin geführt – und das bereits zum zweiten Mal in Folge.