Das Amateurtheater „Die Oase“ in Montabaur feiert in diesem Jahr einen runden Geburtstag. Eine Vielzahl von Akteuren hat 60 Jahre Leidenschaft auf die Bühne gebracht und dabei die „Bretter, die die Welt bedeuten“, in der Region so zu sagen hoffähig gemacht. Was 1965 als kleines Freizeitprojekt begann, ist heute eine feste Größe im kulturellen Leben der Stadt, und das wird in diesem Jahr gebührend gefeiert.

Gegründet von theaterbegeisterten Bürgerinnen und Bürgern, hat sich die Oase zu einem unverzichtbaren Teil der Kulturszene in der Region entwickelt. Ob Komödie, Drama oder Gesellschaftskritik – das Ensemble zeigt Jahr für Jahr seine Vielfalt und Leidenschaft für das Theater. Doch wie hat alles angefangen? Der Vorsitzende Volker Müller-Strunk klärt im Gespräch mit unserer Zeitung auf.

i Die Schneekönigin (Lena Bongard) mit ihren Dienern (Marlene Schmidt und Mathilda Greher). Der Oase-Nachwuchs ist mit Begeisterung bei der Sache. Hans-Peter Metternich

„Zunächst war die Idee, ein Amateurtheater zu gründen, eine Aktion des Kreisjugendpflegers Georg Eikamp, der junge Leute zu einer Gruppenarbeit zum Thema Theater gefunden hatte. In der Jugendherberge Montabaur gab es gemeinsame Treffen. Dort wurde auch geprobt, und dort konnten die Theaterfreunde einen Gemeinschaftsraum nutzen. Diese Gemeinschaft hatte sich nicht nur für ein oder zwei Projekte zusammengefunden, sondern sie agierte weiter als Theatergruppe. In Gasthöfen oder Pfarrzentren im unteren Westerwald bis Nassau und Bad Ems wurden eingeübte Stücke aufgeführt.“

Die „Theater-Tourneen“ waren dann mit dem Einzug in eine Feldscheune in Montabaur-Allmannshausen Ende 1960 Geschichte. Das Domizil wurde mit viel Enthusiasmus und wenig Geld zur legendären Heimat der Oase. Das „Theaterchen“ in Allmannshausen, so die liebevolle Bezeichnung des Domizils, musste aber der Trasse der ICE-Strecke weichen. In der Festschrift zum 50. Geburtstag heißt es: „Nach dieser Entscheidung durch die Bahn folgten hektische Wochen, heiße Debatten, Vorschläge und Möglichkeiten wurden erörtert, Ortsbesichtigungen wurden durchgeführt, aber immer blieb dieselbe Frage offen: Was können wir uns leisten – Räume anmieten oder selbst bauen.“

i Das ursprüngliche Oase-Domizil musste der neuen ICE-Strecke durch den Westerwald weichen Die Oase. Oase

Das Haus am Alten Galgen ist ein Beweis dafür, dass die Oasianer nicht nur Theater spielen können, sondern auch anderen Herausforderungen gewachsen sind. „Der Theaterneubau aus dem Jahr 1996 war mit Abstand das größte und bedeutendste Projekt im Laufe des Vereinslebens. Das auf die Bedürfnisse eines Amateurtheaters passgenau erstellte Gebäude ist seit seiner Entstehung die Grundlage unserer kontinuierlichen Bühnenarbeit“, so Volker Müller-Strunk, der von der Geschichte den Blick wieder auf die Gegenwart und das Theaterspiel lenkt.

„Die Oase hat in sechs Jahrzehnten nichts von ihrer Anziehungskraft verloren“, betont Volker Müller-Strunk. Einen eindrucksvollen Beweis für die anhaltende Zugkraft des Vereins lieferte zuletzt das Stück „Die Wunderübung“ von Daniel Glattauer. Alle 20 Vorstellungen waren komplett ausverkauft – mehr als 1800 Gäste haben die pointenreiche Komödie um ein zerstrittenes Ehepaar und eine skurrile Paartherapie gesehen. Damit schließt die Produktion an eine Reihe erfolgreicher Inszenierungen der Oase an“, nennt der Vorsitzende ein richtungsweisendes Beispiel.

i Bürgermeister Paul Possel-Dölken, Gabi Wieland, damals Vorsitzende der Oase, Landrat Peter Paul Weinert und Karl-Heinz Bächer als Vertreter der Stadt beim ersten Spatenstich zum Neubau des Amateurtheaters. Die Oase. Oase

„Auch nach 60 Jahren lebt die Oase von der Leidenschaft ihrer Mitglieder: Menschen aller Altersgruppen – von Jugendlichen bis zu Senioren – engagieren sich auf, vor und hinter der Bühne. Viele sind seit Jahren Teil der Gruppe, andere haben erst kürzlich die Freude am Theaterspiel entdeckt. Neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter sind dabei jederzeit herzlich willkommen – ob als Schauspieler, Regieassistenz, in der Technik oder beim Bühnenbau. Wer Lust hat, selbst Teil der Oase zu werden, findet beim Ensemble jederzeit offene Türen“, lädt Volker Müller-Strunk zum Mitmachen ein. Der Vereinsvorsitzende bringt es auf den Punkt: „60 Jahre Oase – das bedeutet 60 Jahre voller Herzblut, Kreativität und Zusammenhalt.“ Das Ensemble freue sich sehr, diesen runden Geburtstag dem Publikum und vielen Wegbegleitern feiern zu können.