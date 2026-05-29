Das Amateurtheater „oase“ in Montabaur führt in den kommenden Wochen gleich zwei Stücke hintereinander auf. Einmal „Auf hoher See“ von Sławomir Mrożek und dann „Das letzte Band“ von Samuel Beckett. Premiere ist schon diesen Samstag.
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Das Amateurtheater „oase“ in Montabaur ist wieder aktiv. Mit zwei Stücken – inszeniert von Rita Krock und Gabi Wieland. Vom 30. Mai (Premiere) bis zum dritten Juniwochenende werden samstags und sonntags an einem Abend zwei Werke aufgeführt: Der Einakter von Sławomir Mrożek aus dem Jahr 1961, „Auf hoher See“, wird von sechs jugendlichen Oasianern dargestellt.