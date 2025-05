Auf der Strecke zwischen Limburg und Siershahn rollen am Wochenende erneut keine Züge. Grund sind dringende Baumaßnahmen. Was Fahrgäste zum Schienenersatzverkehr wissen müssen.

An diesem Wochenende ersetzt die Hessische Landesbahn (HLB) erneut alle Züge der Linie RB29 zwischen Limburg und Siershahn durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen. Aufgrund umfangreicher Baumaßnahmen auf der Strecke, unter anderem der Beseitigung von Schlammstellen zwischen den Ortslagen Girod und Goldhausen, ist die Strecke von Freitagabend, 16. Mai, 22 Uhr, bis zum Betriebsbeginn am Montag, 19. Mai, um 5 Uhr voll gesperrt.

Die Ersatzhaltestellen des Schienenersatzverkehrs befinden sich teilweise, wie in Girod, in größerem Abstand zu den Stationen. Wegeleitungen und Fahrplan stehen auf der Homepage der HLB www.hlb-online.de unter „Fahrpläne & Tarife“ zur Verfügung. Der geänderte Fahrplan kann auch in den Auskunftssystemen der Deutschen Bahn abgerufen werden. In den Bussen ist keine Fahrradmitnahme möglich. hpg

Direkt zu den Fahrgastinfos gelangt man unter ku-rz.de/hlbsev