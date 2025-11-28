Am Wiesensee gibts Weihnachtsgeschenke aus der Region 

In der Touristinfo am Wiesensee wartet eine Schatzkiste voller regionaler Geschenkideen – handgemacht, duftend und voller Westerwald-Charme. Von Kerzen über Keramik bis zu Honig entdecken Besucher hier schöne und vor allem lokale Weihnachtspräsente.
Lesezeit 3 Minuten
Es muss nicht immer Amazon sein. Wer Geschenke nicht online kaufen und stattdessen lokale Hersteller unterstützen möchte, der wird am Wiesensee fündig. Die Touristinfo WällerLand (TiWi) betreibt dort seit Jahren einen gut sortierten Regionalkaufladen.