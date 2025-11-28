Lokal statt online einkaufen Am Wiesensee gibts Weihnachtsgeschenke aus der Region Camilla Härtewig 28.11.2025, 15:00 Uhr

i Elisabeth Menches von der Tourist-Information WällerLand am Wiesensee hat derzeit viel Weihnachtliches regionaler Produzenten im Angebot. Röder-Moldenhauer

In der Touristinfo am Wiesensee wartet eine Schatzkiste voller regionaler Geschenkideen – handgemacht, duftend und voller Westerwald-Charme. Von Kerzen über Keramik bis zu Honig entdecken Besucher hier schöne und vor allem lokale Weihnachtspräsente.

Es muss nicht immer Amazon sein. Wer Geschenke nicht online kaufen und stattdessen lokale Hersteller unterstützen möchte, der wird am Wiesensee fündig. Die Touristinfo WällerLand (TiWi) betreibt dort seit Jahren einen gut sortierten Regionalkaufladen.







