Am Secker Weiher lädt Gastwirt Serhat Aslan in sein Restaurant oder auf die Restaurant-Terrasse mit Blick auf den Weiher ein, zu typisch mediterraner, sommerlicher Küche in Eigenherstellung.
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Der Westerwald hat viele schöne Orte, um den Sommer zu genießen oder die Ferien zu verbringen. Einer dieser Orte ist der Secker Weiher. Direkt auf dem Campingplatz befindet sich eine sehr schöne Einkehrmöglichkeit: das Restaurant La Vera Seck. Dort können sich nicht nur Radfahrer und Wanderer des Westerwaldsteigs ausruhen und stärken.