Sommer genießen im Westerwald
Am Secker Weiher fast wie am Mittelmeer speisen
Auf der Terrasse des la Vera Seck am Secker Weiher können die Gäste nicht nur lecker essen, sondern genießen auch einen herrlich
Auf der Terrasse des la Vera Seck am Secker Weiher können die Gäste nicht nur lecker essen, sondern genießen auch einen herrlichen Blick auf den Weiher.
Michael Möller

Am Secker Weiher lädt Gastwirt Serhat Aslan in sein Restaurant oder auf die Restaurant-Terrasse mit Blick auf den Weiher ein, zu typisch mediterraner, sommerlicher Küche in Eigenherstellung. 

Lesezeit 2 Minuten
Der Westerwald hat viele schöne Orte, um den Sommer zu genießen oder die Ferien zu verbringen. Einer dieser Orte ist der Secker Weiher. Direkt auf dem Campingplatz befindet sich eine sehr schöne Einkehrmöglichkeit: das Restaurant La Vera Seck. Dort können sich nicht nur Radfahrer und Wanderer des Westerwaldsteigs ausruhen und stärken.

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