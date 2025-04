Am Rebstock in Montabaur findet Kunst neuen Raum

Es ist ein unscheinbares Haus, in zweiter Reihe am Vorderen Rebstock in Montabaur gelegen – kurz: Zu Hausnummer 14c findet nur, wer es wirklich will. Der Weg führt durch das Ählchen gegenüber der Traditionsgaststätte „Zum Bienchen“. Im Inneren der früheren Polsterei Groß aber tut sich Raum auf, 77 Quadratmeter, die nun für Kunst, für Musik, für Kultur zur Verfügung stehen.

Mit der multimedialen Ausstellung „Zwischen den ewigen Dingen“ des Installationskünstlers Jochen Härter taucht dort das Projekt Artspace Vitis’ auf dem Bildschirm der Kreisstadt auf, sucht die Bühne der kunstinteressierten Bewohner und Besucher Montabaurs. Am Samstag, 26. April, um 16 Uhr beginnt die Vernissage, die Ausstellung ist bis einschließlich Samstag, 10. Mai, zu sehen. Geöffnet ist sie täglich außer mittwochs von 16 bis 20 Uhr.

i Mit kritischem Blick und sicherer Hand positioniert Jochen Härter seine deckenhohe Installation. Bestandteile ausgemusterter Drucker werden Bewegung in das fertige Werk bringen. Katrin Maue-Klaeser

Zwei Projekte, Artspace Vitis’ und Musik&Lernen, sind im Vorderen Rebstock 14c angesiedelt. Musik&Lernen ist das Projekt von Daniel Lipskey, der als Musiker und Musikpädagoge in der Region bekannt ist. Für den Artspace Vitis’ haben sich zwei Künstler zusammengetan: Samira Delzendeh und Mirco Pignotti. Die Iranerin Delzendeh lebt in Ransbach-Baumbach, Pignotti hat sein Domizil direkt über dem Artspace am Montabaurer Schlossberg. „Die Räume im Erdgeschoss waren lange Zeit verschlossen, es standen noch Polstermöbel und Materialien hier“, beschreibt der Künstler den Dornröschenschlaf, aus dem sie den Ort im Oktober 2024 mit einer ersten Ausstellung weckten.

Delzendeh und Pignotti, die beiden Direktoren des Artspace, wollen zeitgenössischer Kunst in Montabaur einen Raum geben. Pignotti, der hauptberuflich bei den Heimen Scheuern in Nassau tätig ist, hat als Collagekünstler vor der Coronapandemie schon mehrmals in Montabaur ausgestellt. Mit Lipskey war er schon länger darüber im Gespräch, gemeinsam eine Kulturstätte aufzubauen – bis sie nun die geeigneten Räume gefunden haben.

i Auch Glaskunst ist hie und da Teil von Jochen Härters multimedialen Skulpturen - ist er doch gelernter Glasveredler. Seine aktuelle Ausstellung im Artspace Vitis' wird am Samstag, 26. April, um 16 Uhr eröffnet. Katrin Maue-Klaeser

Samira Delzendeh widmet sich als freiberufliche Künstlerin Malerei, Zeichnen, Installationen sowie Video- und Konzeptkunst. Die Ausstellung „Zwischen den ewigen Dingen“ hat sie kuratiert – eine Aufgabe, der sie sich neben dem eigenen Kunstschaffen verschrieben hat. Auch der Titel der Ausstellung stammt von Delzendeh. Ersonnen hat sie ihn in ihrer Muttersprache Persisch, bemerkt Pignotti, der sich freut, dass die Ironie auch in Deutsch funktioniert: „Schließlich verwendet Jochen ausgemusterte Technik und Kunststoffteile für seine Installationen – also eigentlich das Gegenteil von ewigen Dingen, außer was die Umwelt angeht“, schärft er den Blick auf den pointierten Titel.

Mit der Belebung leer stehender Räume durch seine Kunst hat Jochen Härter Erfahrung: Er hat bereits in einem verlassenen Ladenlokal in Höhr-Grenzhausen ausgestellt. Derzeit positioniert er zwei Installationen und mehrere andere Werke im Vitis’: Bis zur Ausstellungseröffnung ist noch viel zu tun, sind sich alle einig.

Altes Gebäude inspiriert

Nach seiner Ausbildung zum Glasveredler und schon während des Studiums Freier Kunst am Institut für Künstlerische Keramik und Glas der Hochschule Koblenz (IKKG) hat Härter sich aus der Nische des Glaskünstlers herausbewegt – hin zur Videokunst. „Vor allem Elektroschrott interessiert mich, alte Computer und Fernseher“, beschreibt er, wie er Laufwerke und Bildschirme sowohl als skulpturale Bestandteile wie auch als „Leinwand“ für sich ständig ändernde Bilder in seine Installationen integriert.

Der Niederelberter Lipskey hat Freude an „allem, was mit Musik und Menschen zu tun hat und Gemeinschaft schafft“. Nun freut er sich, „diesen Platz mit Leben zu füllen und zu sehen, wie etwas wächst“. Jochen Härter, den Samira Delzendeh aus dem Studium am IKKG in Höhr-Grenzhausen kennt, hat zwei der Installationen, die von Samstag, 26. April, an im Artspace Vitis’ zu sehen sind, eigens für diese Räume geschaffen, hat sich durch die gekalkten Wände und hohen Decken, vor allem aber durch Klänge und Geräusche in dem alten Gebäude inspirieren lassen.