Am Köppel herrscht jetzt freie Fahrt

Endlich freie Fahrt am Köppel! Nach Jahren der Umleitungen, Baustellen und Rotphasen leuchtet dort seit Mittwoch kein Ampellicht mehr – ein lang ersehnter Moment für viele Pendler und Anwohner.
Gute Nachrichten für Autofahrer: Seit Mittwoch, 12. November, herrscht am Köppel zwischen Ransbach-Baumbach und Dernbach/Elgendorf wieder freie Fahrt. Am Nachmittag wurde die Ampel ausgeschaltet. Der Rückbau aller eingerichteten Verkehrszeichen erfolgt am Donnerstag, so LBM und Kreis auf Nachfrage.