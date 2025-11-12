Ampel ist ausgeschaltet Am Köppel herrscht jetzt freie Fahrt 12.11.2025, 17:20 Uhr

i Auf der Köppelstrecke zwischen Ransbach-Baumbach und Dernbach/Elgendorf herrscht seit Mittwochnachmittag freie Fahrt. Camilla Härtewig

Endlich freie Fahrt am Köppel! Nach Jahren der Umleitungen, Baustellen und Rotphasen leuchtet dort seit Mittwoch kein Ampellicht mehr – ein lang ersehnter Moment für viele Pendler und Anwohner.

Gute Nachrichten für Autofahrer: Seit Mittwoch, 12. November, herrscht am Köppel zwischen Ransbach-Baumbach und Dernbach/Elgendorf wieder freie Fahrt. Am Nachmittag wurde die Ampel ausgeschaltet. Der Rückbau aller eingerichteten Verkehrszeichen erfolgt am Donnerstag, so LBM und Kreis auf Nachfrage.







Artikel teilen

Artikel teilen