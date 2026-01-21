Rauch auch auf A3 sichtbar Am ICE-Bahnhof Montabaur gerät ein Müllauto in Brand Markus Kratzer 21.01.2026, 14:04 Uhr

i Zu einem Feuerwehreinsatz, wie auf diesem Archivfoto, kam es am Mittwochmittag am ICE-Bahnhof in Montabaur. Andreas Egenolf

Schreck für so manchen Autofahrer, der am Mittwochmittag auf der Autobahn 3 unterwegs waren. Rauch hüllte den Streckenabschnitt in Nebel. Die Ursache dafür lag nur wenige Meter neben der Fahrbahn – am ICE-Bahnhof.

Ein brennendes Müllauto am ICE-Bahnhof in Montabaur hat am Mittwochmittag zu einem mehr als einstündigem Einsatz der Blaulichtfamilie geführt. Die Rauchwolken zogen bis in die unmittelbare Nähe der Autobahn 3. Bis 12.05 Uhr musste der Verkehr in Fahrtrichtung Frankfurt teils voll gesperrt werden.







Artikel teilen

Artikel teilen