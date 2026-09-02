Sommer genießen im Westerwald Am Herthasee kann man herrlich feiern und schlemmen Mariam Nasiripour 02.09.2026, 11:00 Uhr

i Am Herthasee in Holzappel herrscht Karibik-Flair. Monique Leidenbach

Feiern aus einem Guss bekommen Gäste in der Eventlocation „have’n’hold“ am Herthasee in Holzappel geboten. Auch bei Food-Events kann man neue Köstlichkeiten ausprobieren.

Nein, es ist nicht die Südsee und auch nicht die Karibik, sondern der Herthasee in Holzappel. Beim Blick auf die Terrasse der Eventlocation „have’n’hold“ und den See fällt das Träumen in südliche Gefilde leicht. Korblampen, weiße Sonnenschirme, Sand und Liegestühle entführen die Gäste in die südlichen Breitengraden der Erde.







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