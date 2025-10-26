Bauarbeiten am Gewässer Am Damm des Wiesensees wird geschafft 26.10.2025, 15:00 Uhr

i Bis Ende des Jahres sollen die Arbeiten an der Hochwasserentlastungsanlage am Wiesensee abgeschlossen sein. Röder-Moldenhauer

Die Hochwasserentlastungsanlage am Wiesensee wird derzeit ertüchtigt. Eine halbseitige Sperrung der Kreisstraße soll Fußgänger und Radfahrer bis zum Abschluss der Arbeiten schützen.

Wer derzeit zum Wiesensee fährt, stößt unweigerlich auf die Frage: Was passiert denn jetzt hier am Damm, was wird da gemacht? Und warum ist die Straße entlang des Dammes halbseitig gesperrt?Wir haben bei der Verbandsgemeindeverwaltung nachgefragt. Thomas Henritzi (Stabstelle Sachgebiete Wiesensee, Klimaschutz und Wirtschaftsförderung) führt dazu die Hintergründe aus.







