Der Bahnhof Steinefrenz im gleichnamigen Ortsteil ist neben Dreikirchen einer von zwei Bahnhöfen in der Verbandsgemeinde Wallmerod, die noch regelmäßig vom Bahnlinienverkehr angefahren werden. Tagsüber sogar im Stundentakt. Und er hat einen großen Vorteil: Er liegt etwa in der Mitte zwischen Montabaur und Limburg und ist über die L317 gut zu erreichen – wird aber aktuell nur wenig genutzt.

Das soll nach dem Wunsch der VG Wallmerod demnächst anders werden. Für ein Mobilitätskonzept, das dort umgesetzt werden soll, stehen der Kommune 60.000 Euro aus dem Kipki-Programm zur Verfügung. Welche Maßnahmen das sein könnten, hat die Studentin Wiebke Ritter von der Hochschule Koblenz in ihrer Masterarbeit „Mobilität im ländlichen Raum mit Schwerpunkt Bahnhof Steinefrenz“ untersucht. Diese hat sie jetzt im VG-Rat Wallmerod vorgestellt.

i Das Bahnhofsgebäude in Steinefrenz zählt zu den ortsbildprägenden historischen Bauwerken des Ortsteiles. Markus Müller

Dabei hat das Thema Mobilität für den kleinen Bahnhof, der aber viele Gleise hat, eine besondere Bedeutung, wie sich viele ältere Menschen noch erinnern: Einst diente er als Verladebahnhof für Panzer. Davon zeugen noch eine besondere Laderampe und in Teilen die Kreuzungsbereiche der benachbarten Straße, die mit Betonverbundsteinen robust ausgebaut worden war.

i Vor Jahrzehnten waren die Kreuzungsbereiche der Straßen am Bahnhof Steinefrenz mit Betonverbundsteinen besonders robust ausgebaut worden, weil dort Panzer verladen wurden. Markus Müller

Der Hintergrund: Zum Kontakt der Studentin aus der Pfalz in die VG Wallmerod kam es, weil Bürgermeister Klaus Lütkefedder einen Lehrauftrag an der Hochschule Koblenz hat. Und im November 2023 hatte die VG als erste einen Kipki-Förderbescheid in Höhe von 429.506 Euro erhalten. Eines der Projekte darin betrifft die Errichtung einer Mobilitätsstation mit Radabstellplätzen am Bahnhof Steinefrenz. Allein 60.000 Euro Fördermittel sind für den „Umstieg hin zu einer multimodalen Mobilität im ländlichen Raum“ vorgesehen.

Für ihre Masterarbeit trieb die Studentin einen gewaltigen Aufwand: Sie analysierte Region, Infrastruktur, Verkehrsnetz und Mobilitätsverhalten, machte eine Bürgerbefragung, führte Interviews durch und sprach mit Experten. Nach der Bündelung der Ergebnisse leitete sie daraus Handlungsempfehlungen ab. Besonders die stießen natürlich im VG-Rat auf Interesse.

i Das derzeitige Hinweisschild auf den Bahnhof kann man leicht übersehen. Markus Müller

Aufgrund der Tatsache, dass es jeden Tag viele Hundert Auspendler aus der VG Wallmerod in die Nachbarregionen und auch viele Einpendler gibt, aber nur ganz wenige Leute den Bahnhof Steinefrenz nutzen, leitete die Wissenschaftlerin viele praxisnahe Handlungsempfehlungen ab: So sollte zum Beispiel die Fuß- und Radwege-Infrastruktur durch die Sanierung des Weges in die Ortslage Steinefrenz verbessert werden.

Eine Überquerungshilfe und beidseitige Fuß- und Radwege sollen schon jetzt im Sommer im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt im Ortsteil Bahnhof umgesetzt werden. Durch die Ergänzung einer Bushaltestelle am Bahnhof sollen die Umsteigemöglichkeiten gefördert werden. Als Zubringer könnte ferner das Dorfmobil eingesetzt werden.

i Schon jetzt ist das Parken an der Straße am Bahnhof problemlos möglich. Markus Müller

Erfolgen sollte auch eine Modernisierung der Verbindungsfläche zum Bahnsteig und der Bahnsteige selbst. Auch eine ausreichende Beleuchtung und ein verlässlicher Winterdienst müssten sichergestellt werden.

Weitere Ideen sind: überdachter Mobilitäts- und Informationspoint, Mitfahrbank, Bike&Ride-Anlage mit überdachten Reihenbügeln, Reparaturstation, abschließbaren Boxen, E-Ladestation und dergleichen mehr. Zudem sollten Parkflächen an der Straße und Behindertenparkplätze vor dem Gebäude geschaffen werden. Bei diesem Punkt wies der Steinefrenzer Ortsbürgermeister Michael Hannappel darauf hin, dass schon jetzt das Parken an der Straße problemlos möglich sei.

i Auch eine Idee: Kann der Frenzer Grill demnächst in das Bahnhofsgebäude umziehen? Markus Müller

Andere Maßnahmen, so Wiebke Ritter, hätten keinen direkten Einfluss auf die Verbesserung der Mobilität, könnten aber zur Attraktivität des Bahnhofs beitragen. Dazu zählte sie die Umnutzung des ortsbildprägenden Bahnhofsgebäudes zu einem Warteraum mit Imbiss. Der Verbandsgemeinderat will sich nun in der nächsten Zeit mit konkreten Projekten beschäftigen, die als erste mit den 60.000 Euro Kipki-Mittel umgesetzt werden können, und damit den Bahnhof als Chance für die Verkehrswende nutzen.