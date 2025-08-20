Seit 125 Jahren ist die Kirmesgesellschaft 1900 Altstadt eine starke Gemeinschaft. Die Anfänge der Kirmestradition in der ehemals eigenständigen Gemeinde, die seit 1969 Stadtteil von Hachenburg ist, reichen sogar noch weiter zurück.

Traditionen bewahren, Neues wagen, die Weichen für die Zukunft stellen, Gemeinschaft stiften: Das sind auch im 125. Jahr ihres Bestehens die Ziele der Kirmesgesellschaft (KG) 1900 Altstadt. Gefeiert wird das Jubiläum von Samstag bis Montag, 23. bis 25. August, mit einem abwechslungsreichen Programm für alle Generationen.

Seit der Gründung des Vereins, der aktuell 350 Mitglieder zählt, ist viel geschehen. Einige Schlaglichter und Anekdoten aus der bewegten Geschichte werden jetzt durch eine 140 Seiten starke Publikation mit zahlreichen Fotos in Erinnerung gerufen, die die KG extra zum Jubiläum herausbringt und die an den Kirmestagen käuflich erworben werden kann. Fast ein ganzes Jahr lang hat das Redaktionsteam des Vereins an dem Bildband gearbeitet, wie die beiden Schriftführer Julia und Robert Schaffrath im Gespräch mit unserer Zeitung berichten.

i Dieses Foto von 1899 zeigt die Gründungsväter der Kirmesgesellschaft 1900 Altstadt: (von links) Gustav Pock, Heinrich Brenner, Heinrich Popp, Jacob Leyendecker (genannt Zimt Jacob), Peter Hans Leyendecker (genannt Pitter Hannes), Christian Stahl und Wilhelm Jung (genannt Uch). Kirmesgesellschaft Altstadt

Glücklicherweise stand ihnen dafür ein vergleichsweise reicher Fundus an Dokumenten und Bildern zur Verfügung. Sogar ein Foto der KG-Gründungsväter aus dem Jahre 1899 ist in der Publikation zu finden. Ein Quell an Erinnerungen seien auch die vom verstorbenen Ehrenpräsidenten Wolfgang Marx selbst erstellten Kirmesbücher aus den 1960er-Jahren gewesen.

So ist aus der Fülle an Materialien ein sehens- und lesenswertes Werk entstanden, das dem Leser einen guten Überblick über die Kirmesgeschehnisse in Altstadt seit 1900 liefert. Infoboxen mit Hintergründen – etwa zur Entstehung des Hanauer-Ordens, zur Geschichte des Kirmesekels oder zur Tradition des Ischelessens – sind darin ebenso enthalten wie eine Erörterung über die Kirmes als Kirchweihfest und die daraus bis heute resultierende enge Beziehung zwischen Verein, Kirche und kommunaler Gemeinde.

i Die Träger des Hanauer-Ordens bilden eine Gemeinschaft von Personen, die sich in besonderer Weise um die Kirmesgesellschaft 1900 Altstadt verdient gemacht haben. Am Kirmesmontag wird ein neues Mitglied in die Gruppe aufgenommen. Wer das sein wird, wissen derzeit nur der Präsident Sven Bruder und sein Stellvertreter Simon Binge. Robert Schaffrath

Eine ebenfalls enthaltene Zeitleiste gibt Aufschluss darüber, dass die KG Altstadt bereits namhafte Künstler – darunter die Bands Truck Stop, De Höhner, Brings und Cat Ballou zu gefeierten Auftritten in ihrem Zelt begrüßen konnte. Mit seinem Jubiläumsbildband möchte der Verein das Wissen von Zeitzeugen früherer Jahrzehnte sichern und damit künftigen Generationen einen Schatz hinterlassen, erläutern Julia und Robert Schaffrath.

Doch diese Publikation ist längst nicht die einzige Besonderheit, die sich die KG 1900 Altstadt zu ihrem Jubiläum hat einfallen lassen: So wurde beispielsweise auch das Liederheft „Altstädter Kirmeshäppchen“ einer Verjüngungskur unterzogen, die Mädchen und Frauen im Verein kündigen eine spezielle Dekoration im Festzelt an, Kirmesplatz und Bartholomäuskirche werden stimmungsvoll illuminiert, und die Internetseite der KG wurde vom letztjährigen Kirmesekel Maximilian Schiwietz komplett neu programmiert. Auch für den traditionellen Frühschoppen am Kirmesmontag, an dem es regelmäßig zum humorvollen Schlagabtausch mit der Kirmesgesellschaft aus Hachenburg kommt, verspricht der Verein ein außergewöhnliches Konzept.

i So wurde 1958 in Altstadt Kirmes gefeiert. Dabei handelt es sich um folgende Kirmesburschen: (von links) Gerhard Hintz, Günther Wahl, Franz Bechtel, Gerd Brenner, Heribert Müller, Arthur Brenner, Reiner Brenner, Günther Marx, Harry Brenner, Karl Kohlhaas, Willi Becker, Bernd Jäger, unbekannt, Paul Nauroth, unbekannt, Uli Brenner, Bruno Brenner, Hans Groß, Werner Isack, Heini Kohlhaas, Helmut Welters und Gerhard Wisser. Kirmesgesellschaft Altstadt

Kirmesekel im Jubiläumsjahr ist Eric Pock, der sich darauf freut, den Verein während des Festes zusammen mit KG-Präsident Sven Bruder repräsentieren zu können. Pock ist 24 Jahre alt und beruflich als Bäckermeister tätig. Zu seinen Hobbys zählen unter anderem das Musizieren bei den Altstädter Dorfmusikanten sowie das kommunalpolitische Mitwirken im Ortsbeirat. In seiner mit Spannung erwarteten Rede am Kirmessamstag wird der Kirmesekel wieder an manch lustiges Missgeschick von Mitbürgern im zurückliegenden Jahr erinnern.

Bei aller Pflege von Tradition und Brauchtum verschließt die KG aber auch die Augen nicht vor modernen Strukturen. So setzt der Verein bei der Gewinnung neuer Mitglieder (Beitritt möglich ab 16 Jahren) bewusst auf Social-Media-Kanäle – nur so seien Jugendliche heutzutage zu erreichen, sagen Julia und Robert Schaffrath. Und auch der ehemalige „Kummerkasten“, in den Besucher während der Kirmestage früher auf Zetteln Wünsche, Anregungen oder Anekdoten einwerfen konnten, wurde digitalisiert und kann inzwischen über einen QR-Code „gefüttert“ werden.

i Toni Brenner (Bildmitte mit Ekelmütze) war 1937 erstes Kirmesekel in Altstadt. Das Bild zeigt ihn mit anderen Kirmesburschen und Mädchen. Kirmesgesellschaft Altstadt

Das Programm der Jubiläumskirmes in der Übersicht

i Eric Pock ist im Jubiläumsjahr Kirmesekel in Altstadt. Daniel Pock

Samstag, 23. August: 18 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der St. Bartholomäuskirche in Altstadt; 19 Uhr Einholen des Kirmesbaums und Eröffnung der Veranstaltung; 20.30 Uhr Einlass ins Kirmeszelt; 21 Uhr Kirmesdisco mit den Discofoxmuschis und Dukes Trio.

Sonntag, 24. August: 9.30 Uhr Frühstück im Festzelt (nach vorheriger Anmeldung); 11 Uhr Frühschoppen mit dem Musikverein Luckenbach; 14 Uhr traditioneller Umzug durch die Altstadt und Abholung des Kirmesekels Eric Pock mit den Altstädter Dorfmusikanten und dem Musikverein Luckenbach; 15 Uhr Unterhaltung mit den Altstädter Dorfmusikanten im Zelt; 17 Uhr Livemusik mit der School of Rock der Grundschule Altstadt; Rock- und Punkcover mit Marv and the Marvs.

Montag, 25. August: 11 Uhr traditioneller Frühschoppen mit den Original Naubergmusikanten; Verleihung der Ehrennadeln und des Hanauer-Ordens der Kirmesgesellschaft Altstadt; 16 Uhr Party mit DJ Markus Deluxe.